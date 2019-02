Enrique Peña Nieto y otros presidentes que se han divorciado

Angélica Rivera Hurtado, ex primera dama, confirmó su divorcio de Enrique Peña Nieto, ex presidente de México de 2012 a 2018.

A través de un mensaje en redes sociales Rivera Hurtado indicó que le entregó a Peña Nieto "mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre".

"Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional", aseveró.

Hasta el momento, Enrique Peña Nieto no se ha expresado al respecto. Recientemente revistas especializadas en sociales aseguran que el ex mandatario tiene una relación sentimental con la modelo Tania Ruiz Echeilmann, y columnistas indican que está viviendo en España.

Pero el ex presidente Peña Nieto no es el primer mandatario que se divorcia. Otros ejemplos en la historia a continuación.

Los divorcios presidenciales más polémicos

Carlos Salinas de Gortari

Carlos Salinas, quien fuera presidente de 1988 a 1994, contrajo matrimonio con Cecilia Occelli González el 15 de abril de 1972. En su relación tuvieron tres hijos: Cecilia, Emiliano y Juan Cristóbal.

Al concluir su sexenio presidencial, Carlos Salinas viajó a Nueva York, Estados Unidos, y su familia permaneció en México. El divorcio se oficializó en 1995.

Posteriormente Salinas de Gortari se casó con Ana Paula Virginia Gerard Rivero, quien fue secretaria técnica del Gabinete Económico en su administración. Tuvieron tres hijos: Ana Emilia Margarita, Patricio Gerónimo y Mateo.

2 octubre 1992.- La esposa del Presidente de la República, Cecilia Occelli de Salinas, visita la ciudad de #PiedrasNegras, #Coahuila. pic.twitter.com/QT2xujXz5p — Museo Presidentes (@MuseoPresidente) October 2, 2018

José López Portillo

Por el mismo camino recorrió José López Portillo, presidente de 1976 a 1982. Contrajo nupcias con Carmen Romano Nölck en 1951, con quien tuvo tres hijos: José Ramón, Carmen Beatriz y Paulina.

Tras 40 años de matrimonio, se divorció en 1991 y se unió civilmente con Sasha Montenegro, actriz con quien ya vivía desde hace años y con quien ya tenía dos hijos: Nabila y Alejandro.

Boda de José López Portillo y Sasha Montenegro / Foto: Cuartoscuro

En el año 2000, un mes después de que falleció Carmen Romano a los 74, Sasha Montenegro y López Portillo (de 80 años) se casaron por la iglesia.

José López Portillo falleció en el año 2004, a los 83 años, en pleno proceso de divorcio. Cuando comenzó a tener graves problemas de salud, la familia del ex presidente inició una batalla en contra de la actriz que terminó distanciándolos y llevó al divorcio, el cual no pudo finalizarse.

Adolfo López Mateos

Es el único presidente de México que se ha divorciado mientras estaba en el poder, reveló un reportaje realizado por el periodista David Estrada ("La larga agonía de López Mateos") y citado en la investigación "En busca de las huellas documentales de una familia presidencial mexicana: los López Mateos" de Javier Sánchiz Ruiz y Juan Gómez Gallardo Latapí.

Mandatario de 1958 a 1964, López Mateos es recordado por la fundación del ISSSTE y la creación del Museo Nacional de Antropología e Historia.

Contrajo matrimonio con Eva Sámano, profesora, en el año de 1925, tras 12 años de noviazgo. Nunca se casaron por la iglesia, pues ella era protestante.

Mexican President Adolfo López Mateos, JFK, Mrs. Kennedy & First Lady Eva Sámano de López Mateos. #BRAvsMEX #WorldCup pic.twitter.com/iz7PeZc3Eg — JFK Library (@JFKLibrary) June 17, 2014

A mediados de sexenio, Adolfo López Mateos y Eva Sámano se divorciaron, por lo que no pudo continuar con sus labores de asistencia social frente al Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), que sirvió de base para la creación del DIF.

López Mateos contrajo matrimonio el 5 de abril de 1965, a cuatro meses de haber dejado la presidencia, con Angelina Gutiérrez Sadurni. La relación con Gutiérrez Sadurni habrá empezado seis años atrás, sin embargo, hay pocos registros al respecto por "una receta de: 'sobre ello mejor no se mencione nada"", según la investigación de Sánchiz y Gómez.

Adolfo Ruiz Cortines

Presidente de 1952 a 1958, tuvo dos divorcios en su vida. Su primer matrimonio ocurrió en 1915 con Lucía Carrillo Gutiérrez, de quien se divorció en 1935. . Ese mismo año, a los cuarenta y cinco años, Ruiz Cortines comenzó su carrera política como Oficial Mayor del Departamento del Distrito Federal.

Su segunda esposa fue María Izaguirre, con quien se casó en 1941 y se separó a finales de la década de los años 60.

Doña María Izaguirre de Ruiz Cortines fue la primera mujer mexicana en emitir su voto en una elección federal (1955) pic.twitter.com/ej3tYdTXa1 — fernando dipp (@haprendiz) October 18, 2015

Él se fue a Veracruz a vivir y ella permaneció en su residencia de San José Insurgentes en la CDMX.

Vivieron lejos de la vida pública hasta 1973, año en que murió el ex mandatario. María Izaguirre murió en 1979, a los 87 años de edad. No fue incluida en el testamento del ex mandatario, pues argumento que "ella tenía bienes para vivir bien".

