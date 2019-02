Por supuesto cobro de ‘diezmo’, PRD inicia proceso sancionatorio contra Mauricio Toledo

Estephany Santiago, miembro de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció que decidieron iniciar un proceso sancionatorio contra el diputado Mauricio Toledo, por un supuesto cobro de diezmo a trabajadores.

La integrante de la DNE señaló que la Dirección Nacional Extraordinaria se deslinda de los actos que el Alcalde de Coyoacán señala al diputado federal y que estos dichos sean investigados.

En el @PRDMexico decidimos iniciar un proceso sancionatorio hacia algunos diputados entre ellos incluido Mauricio Toledo. La Dirección Nacional Extraordinaria se deslinda de los actos que el Alcalde de Coyoacán señala al diputado federal y que estos dichos sean investigados. — Estephany Santiago (@fanysantiagof) February 13, 2019

Asimismo, a través de su cuenta oficial de Twitter, Estephany Santiago dejó en claro:

“En el PRD no toleramos actos de corrupción como los que ha generado el diputado @mauriciotoledog en la alcaldía de Coyoacán. El #PRD no cobra diezmo a trabajadores, no es nuestra línea política”.

En el @PRDMexico no toleramos actos de corrupción como los que ha generado el diputado @mauriciotoledog en la alcaldía de Coyoacán. El #PRD no cobra diezmo a trabajadores, no es nuestra línea política. — Estephany Santiago (@fanysantiagof) February 13, 2019

Por su parte, Angel Avila, también miembro de la DNE, mostró su apoyo para que se lleve a cabo la investigación correspondiente y se castiguen a los culpables.

“El @PRDMexico no es tapadera de nadie y menos de posibles actos de corrupción. Cada quien es responsable de sus actos y debe responder por ello. Los actos señalados en la Alcaldía de Coyoacán deben ser investigados y comprobados. Si hay responsables, deben de castigarse”, escribió en su cuenta de Twitter.

El @PRDMexico no es tapadera de nadie y menos de posibles actos de corrupción. Cada quien es responsable de sus actos y debe responder por ello. Los actos señalados en la Alcaldía de Coyoacán deben ser investigados y comprobados. Si hay responsables, deben de castigarse. — Angel Avila (@AngelAvilaPRD) February 13, 2019

Lo anterior es consecuencia de un audio citado por Reforma, en el que el Alcalde Manuel Negrete se pronunció contra el cobro de diezmos a empleados que supuestamente es entregado al PRD y al diputado Mauricio Toledo.

“Yo te lo digo porque así es y hay más de 300 gente que están cobrando, son aviadores, pero yo le digo a Mau (Toledo) ‘sabes qué, güey, vamos a ver cómo le hacemos’, hoy yo soy el responsable”, menciona Negrete según el audio citado por el medio.

