Para nadie, no habrá dinero para organizaciones sociales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su posicionamiento de que no habrá recursos para ninguna organización de la sociedad civil, incluso si son personas allegadas al gobierno federal.

"Es parejo, no se le va a dinero a ninguna organización que hacían funciones de gobierno ni a organizaciones sociales ni a organizaciones de la sociedad civil, ni a organizaciones de estudios, de investigación, porque se les transferían recursos a muchas organizaciones", manifestó.

A pregunta de los medios de comunicación en la conferencia matutina, el mandatario federal dijo que si se otorgan recursos a casos especiales no ha tendrían autoridad.

"A nadie, pero yo no sé si le daban a ella, o sea, también no quiero, pero si se les daba, ya no, a nadie; sino no, no tendríamos autoridad, porque dirían: ‘Bueno, y cómo a esta organización sí y a ésta otra no"", ahondó.

Especificó que tampoco se dará dinero a los Cendis del PT, muy cercanos al gobierno federal, como a las estancias infantiles por igualdad.

