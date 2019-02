66% de las estancias infantiles operaban con riesgo para menores

Autoridades de la secretaría de Bienestar informaron que la mayoría de las estancias infantiles operaban bajo situación de riesgo para los niñas y niñas que recibían a su cuidado.

En conferencia de prensa, la subsecretaria de la dependencia, Ariadna Montiel precisó que 26% de las estancias operaban en situaciones que podían representar riesgo para niñas y niñas que requieren ser atendida a corto plazo y 40% fueron identificadas como un riesgo por parte del DIF nacional.

No te pierdas: Recorte presupuestal a estancias infantiles alcanza 46%

Además de que se encontró de 27 mil 242 madres, padres o tutores están afiliados al ISSSTE, 77 mil afiliados al IMSS y son beneficiarios de las estancias, cuatro mil 833 estaban inscritos a Prospera y 311 menores asisten también a una estancia del ISSSTE.

El diagnóstico entregado a Bienestar también arrojó que 62.8% de las nueve mil 582 estancias no comprobó cumplir con los requisitos, se encontraron red de prestanombres para operar más de una estancia, capacitación deficiente del personal, apoyo inicial no comprobado en este caso se entregaba 70 mil pesos para iniciar una estancia y no regresaban la aportación, así como soborno a las supervisoras.

Irregularidades en estancias:

26% con riesgo para niñas y niñas que requieren ser atendida a corto plazo

40% riesgo total y debió cerrar

4% estaban cerradas

A pesar de las irregularidades, la titular de la dependencia, María Luisa Albores, precisó que el programa de apoyo no concluirá, aunque las reglas de operación serán distintas.

Montiel Reyes adelantó que esta semana comenzará el censo para entregar en breve la tarjeta bancaria en donde se entregarán mil 600 pesos bimestrales a madres y padres de familia solteros y que se espera entregar el dinero correspondiente a enero y febrero en breve y luego marzo y abril.

Lo más visto en PubimetroTV: