Karime Macias vive 'austeramente' en Londres, revela Javier Duarte

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, defendió en una carta que su esposa Karime Macías Tubilla tiene un estilo de vida austero en Londres producto del trabajo de ambos.

"El estilo de vida de mi familia en aquel país es totalmente austero y transparente, no se esconden de nadie, tan es así que los esbirros que envió Miguel Ángel Yunes para espiarlos allá lo pudieron hacer sin ningún problema", escribió.

Agregó que su familia se traslada en aquella ciudad en transporte público, comen en casa lo que diariamente cocina y su mayo lujo es salir los domingos cuando el clima lo permite a un parque público.

La misiva, enviada al periodista Ciro Gómez Leyva, detalla que el costo de vida de su familia oscila entre 170 y 180 mil pesos mensuales, de los cuales 30 mil pesos son para la renta del departamento, 50 mi pesos para colegiaturas y otros 50 mil pesos para alimentos vestimenta y transporte.

¿Cómo se financian?

Duarte de Ochoa especificó que los recursos para pagar la vida de su familia son producto "a los legales y legítimos ahorros" que el ex mandatario estatal tiene producto de su salario y al apoyo que hemos tenido de familiares y amigos entrañables.

Puntualizó que su esposa no es ninguna delincuente, dejó el país de manera legal y frente a todas las personas, e insistió, Macías Tubilla ha sido víctima de persecución política.

Por último, el ex gobernador ejemplificó la situación que vive su familia recordando el testimonio del ex funcionario, Juan Antonio Nemi Dib:“Es increíble la cantidad de estupideces, inventos, locuras y falsedades que se han dicho y publicados en torno a este caso, el cual ha llegado al inédito extremo de meterse hasta con mi familia con la finalidad de pegarme donde más me duele. Sin embargo estoy absolutamente convencido que la verdad saldrá tarde que temprano a la luz y pondrá las cosas en su lugar".

