Me pusieron una pistola en la cabeza para aceptar juicio, afirma Duarte

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte ofreció una entrevista desde el Reclusorio Norte para revelar que “le pusieron una pistola en la cabeza para aceptar el juicio abreviado”.

En la llamada con el periodista Ciro Gómez Leyva, desde la cárcel, Duarte reveló que la Procuraduría General de la República (PGR) lo obligó a aceptar los delitos que se le acusaba.

“Me obligaron a hacerlo, ya lo puedo decir, me pusieron en la pistola en la cabeza, me obligaron a aceptar la sentencia. Fue la PGR …. O aceptas el juicio abreviado o te ponemos delitos de delincuencia organizada … son los dichos que unas personas que no conozco, al famoso contador lo vine a conocer aquí adentro, así como muchos otros que declararon en contra mía, yo ni siquiera los conocí, otros los conozco pero nada no tuve nada ver, nada de las acciones, no existe una cuenta, un bien (inmueble), una transferencia donde yo y alguien de mi familia hayan hecho algo”, aseguró.

Acusa a Yunes y a Osorio Chong de persecución

El ex gobernador aseguró que había una persecución política en su contra por parte de la anterior administración, encabezada por el anterior secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángeles Yunes Linares, su antecesor en el gobierno del estado.

“Ya veía una persecución política muy fuerte, muy organizada, una trama muy estructurada por parte de Gobierno Federal encabezado por anterior secretario de Gobernación; sí, Miguel Ángel Osorio Chong, coludido e íntimo amigo con Miguel Ángeles Yunes Linares, sí muy amigos” afirmó Javier Duarte”, dijo.

Defiende a su esposa Karime Macías

Asimismo, el ex funcionario reiteró que existe una persecución política en contra de su esposa Karime Macías y afirmó que se encuentra bajo el escarnio público, ya que ella, al no haber ejercido un cargo público, nunca desvió recursos.

“Karime está viviendo en Reino Unido como una madre de familia, no puede estar en México por la persecución en su contra. Gastan mensualmente unos 180 mil pesos, es lo que tengo para darles, señaló.

Este martes, Duarte envío una carta al mismo periodista en donde defendió a su esposa Karime Macías y aseguró que no es prófuga de la justicia, pues salió legalmente de México y cumple con la normatividad migratoria, tanto la mexicana como la europea.

“Es estilo de vida de mi familia en aquel país es totalmente austero y transparente, no se esconden de nadie, tan es así que los es así que los esbirros que envió Miguel Ánguel Yenes para espiarlos allá lo pudieron hacer sin ningún problema”, escribió en la misiva.

Por lo anterior, este miércoles desde el penal dijo:

“Es más que una carta dura, es una carta donde expone la verdad, con datos reales, no con locuras invenciones e hipótesis, donde han salido varias notas. Como padre de familia me duele mucho cuando se meten con lo que tiene uno su familia, por ello me permití enviarla”, concluyó.

