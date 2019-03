No hay asomo de recesión, se van a quedar con las ganas: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo un balance general de sus primeros 100 días de gobierno en el que aseguró a sus opositores que “no hay asomo de recesión, por lo que se van a quedar con las ganas”.

Desde el patio central de Palacio Nacional, el mandatario mexicano confirmó que, con el fin de la corrupción y un gobierno de austeridad, podrá haber un mayor crecimiento económico. “Vamos a convertir a México en potencia económica con dimensión social porque tenemos muchos recursos naturales y porque hay pueblo honesto y trabajador”, aseguró.

En compañía de su esposa, el presidente llegó al lugar para rendir un informe de aproximadamente una hora y 16 minutos, frente a miembros de su gabinete y al lado de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero; Martí Batres, presidente del Senado; Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados; y Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN).

Durante los primeros 100 días de su administración, el presidente señaló que ha visitado las 32 entidades federativas y presidió reuniones informativas en 90 municipios, además de que ha establecido como forma de trabajo la celebración de reuniones diarias de seguridad pública, mientras que los fines de semana se ha dado a la tarea de visitar distintas regiones del país para asegurar que se lleven a cabo los Programas de Bienestar.

El balance de López Obrador fue dividido en los siguientes sectores:

Economía

El ahorro que el presidente tiene previsto para este año es de 750 mil mdp, considerando:

Combate al robo de combustible. Ahorro: 50 mil mdp Adquisiciones. Ahorro: 200 mil mdp Lucha contra la corrupción. Ahorro: 300 mil mdp Plan de Austeridad. Permitirá liberar fondos por: 200 mil mdp

Entre otros puntos destacó que en 100 días el peso ha ganado valor con relación al dólar, en un cuatro por ciento y la inflación se redujo de 5.9 a 4.4 por ciento en promedio.

En cuanto a la confianza del consumidor, puntualizó que alcanzó máximos de 120 puntos en el primer bimestre de 2019. La recaudación del gobierno federal sumó 703 mil 900 millones de pesos, cifra ocho mil millones de pesos por encima de lo programado en la Ley de Ingresos de este año y 2.6 por ciento mayor en términos reales a lo observado en el mismo periodo de 2018.

Además, la recaudación del Impuesto Sobre la Renta creció 3.2 por ciento en términos reales.

Además, se logró “un importante acuerdo con el sector empresarial y el salario mínimo tuvo un aumento real del 16%".

“La economía afortunadamente está en marcha; aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión como quisieran nuestros adversarios conservadores o como pronostican con mala fe sus analistas. Se van a quedar con las ganas”, detalló el presidente al agregar que se han creado 220 mil 628 nuevos empleos y la recuperación del poder adquisitivo del salario está mejorando. “El consumo interno, las tiendas de autoservicio y departamentales reportan un incremento de 2.5 por ciento en las ventas de enero con respecto al mismo mes del año anterior", detalló.

Seguridad

Guardia Nacional. El mandatario celebró la aprobación de la Reforma Constitucional, pues advirtió que antes de esa reforma el presidente sólo podía, en el marco de la ley, disponer de 10 mil efectivos de la Policía Federal para hacer frente al grave problema de inseguridad que se padece en el país.

No se ha logrado contener la incidencia delictiva:

Homicidios: El promedio diario de enero a noviembre de 2008 fue de 91.3 homicidios diarios; y de diciembre a marzo de 2019 ha sido de 88.2.

Robo de vehículos: En el mismo periodo del gobierno anterior fue de 669.6 robos diarios de vehículos, y ahora 636.1.

Robo de combustible: “Aquí hay buenos resultados”, destacó el presidente. Este ilícito pasó de 81 mil barriles diarios sustraídos ilegalmente en noviembre del año pasado, a sólo 15 mil barriles, como resultado del operativo conjunto para cerrarle el paso a “este tolerado y peligroso delito”.

Política exterior

El presidente de México reiteró que su gobierno se ha apegado a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los Estados, cooperación internacional para el desarrollo, respeto, protección y promoción de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Asimismo, destacó la relación con el gobierno de los Estados Unidos de América que “ha sido cordial” y "no se usa el lenguaje acusatorio o ríspido, sino la diplomacia y la comunicación permanente".

En el tema de migración, dijo que propone atender las causas que la originan. “Por ello, estamos trabajando para conseguir un acuerdo de cooperación para el desarrollo con el gobierno de los Estados Unidos”, confirmó.

El gobierno de Estados Unidos tiene el compromiso de invertir al menos dos mil 500 millones de dólares en los países hermanos, vecinos de Centroamérica y cuatro mil 800 millones de dólares en proyectos productivos en nuestro país, sobre todo en el sur sureste.

Educación

Cancelación de la reforma educativa Creación de 100 universidades públicas Programa de Rescate de Patrimonio Cultural y de la Memoria Histórica Programa de Fomento a la Lectura Complejo Cultural Los Pinos

Deporte

El mandatario aseguró un avance en el terreno deportivo, ya que fue un “acierto poner al frente de la Conade a Ana Gabriela Guevara, pues ella está impulsando prácticas y disciplinas deportivas”.

Además, celebró la creación de la Comisión especial para el fomento al béisbol, la caminata y el boxeo.

Salud

Sustitución del Seguro Popular. “Ni es seguro ni es popular, lo vamos a sustituir por un nuevo sistema de salud, con atención médica de calidad y con un cuadro completo de medicamentos gratuitos, no sólo los del denominado cuadro básico”, dijo el mandatario.

“El gobierno en su conjunto compró el año pasado 93 mil 885 millones de pesos en medicinas y materiales de curación, casi 100 mil millones de pesos, a un grupo muy reducido, por cierto, de proveedores. Tan sólo el gasto en medicamentos y material de curación adquirido por el Issste y el Seguro Social significó en 2018 una erogación de 54 mil 940 millones de pesos, que fue suministrado en un 63 por ciento por sólo tres proveedores”, argumentó.

Finalmente, aseguró estar consciente que es uno de los problemas más importantes que tiene el país, pero que "se va a resolver más temprano que tarde".

Medio ambiente

“Decidimos no aprobar la siembra de maíz transgénico, no extraer petróleo o gas con el método del fracking, se canceló la autorización para la explotación de la mina a cielo abierto Los Cardones, en la Paz, Baja California Sur, y se han establecido garantías de que no se privatizará el agua, además, se cuidarán y crearán nuevas reservas naturales y se protegerá la flora y la fauna de nuestro territorio”, dijo López Obrador.











Aprobación de tres reformas constitucionales

Ley de Extinción de Dominio para la expropiación expedita de bienes que son producto de la corrupción y de la violencia, los cuales se destinaran al bienestar de nuestro pueblo.

Modificación del artículo 19 de la Constitución para tipificar como delitos graves y sin derecho a fianza los actos de corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral, entre otros.

Aprobación en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, que tiene como principal objetivo garantizar la seguridad pública para todos los mexicanos.

Licitación de proyectos estratégicos

Tren Maya. En abril se publicará la convocatoria para la construcción. Esta obra que beneficiará a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas implica construir mil 500 kilómetros de nuevas vías férreas de trenes para turistas, pasajeros nacionales y transporte de carga. La inversión estimada se calcula entre 120 y 150 mil millones de pesos. Y sólo en la construcción se crearían alrededor de 300 mil empleos directos.

Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Ya se cuenta con el presupuesto para la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y para la modernización de las vías del tren de carga de contenedores que conectarán las costas del Océano Pacífico con las del Golfo de México. Ttodo el Istmo se convertirá en zona libre o franca.

Construcción de dos pistas en Santa Lucía. Se liquidaron casi un tercio de los bonos de inversionistas para el aeropuerto en el Lago de Texcoco y el monto restante seguirá operando en sus condiciones originales; sólo falta la liquidación a las empresas constructoras.

Concesión de 50 mil kilómetros de líneas de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. El objetivo es comunicar por internet a todos los municipios y a los pueblos más apartados y marginados del país.

“La empresa nacional o internacional que gane este concurso es la de proporcionar internet gratuito en plazas, escuelas, centros de salud y otros sitios públicos; esta obra, que implicará una inversión de alrededor de 30 mil millones de pesos, será de la mayor importancia para la comunicación y el desarrollo equitativo del México del futuro”, dijo el presidente.

Rescate de la industria petrolera y eléctrica de la nación. El año pasado el presupuesto de inversión ejercido por Pemex fue de 185 mil 830 millones de pesos, ahora es de 272 mil 627 millones de pesos, 46% más.

La Comisión Federal de Electricidad ejerció el año pasado 37 mil 200 millones de pesos de inversión; ahora dispone de 61 mil millones de pesos, 64% más.

“Estamos optimistas, porque ya se detuvo la corrupción tolerada en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad”, señaló AMLO.

Obra pública. La inversión para el mantenimiento de carreteras y de caminos rurales es de 41 mil 298 millones de pesos, un monto superior a lo destinado en los últimos 10 años.

Además, el 78% de esa inversión destinada al mantenimiento, a la conservación de carreteras, ya fue licitada y asignada a empresas constructoras para adelantarse a la temporada de lluvias.

– Obras inconclusas. López Obrador refirió que todas las secretarías cuentan con un inventario de obras en proceso o inconclusas, como ejemplo: el tren Toluca-Ciudad de México y el tren en Guadalajara

De los 100 compromisos refrendados en el Zócalo, 62 ya son una realidad

El mandatario recordó que, en el acto del Zócalo el día 1º de diciembre hizo cien compromisos con el pueblo de México, repasándolos al día de hoy, ya 62 de esos cien compromisos se han convertido en hechos y 38 están en proceso de cumplirse.

“El primero de los 100 compromisos ya lo estamos llevando a cabo, consiste en que todos los Programas de Bienestar tienen como población preferente a las comunidades indígenas de México”, confirmó AMLO.

Entre los programas, destacó:

Pensión para Adultos Mayores. El apoyo ha sido recibido por 13 millones de personas.

El apoyo ha sido recibido por 13 millones de personas. Jóvenes Construyendo el Futuro. Actualmente trabajan como aprendices 82 mil 142 jóvenes.

Actualmente trabajan como aprendices 82 mil 142 jóvenes. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Hasta la fecha 817 mil 583 personas reciben el recurso.

Hasta la fecha 817 mil 583 personas reciben el recurso. Becas a Estudiantes Pobres. Se entregarán nueve millones de becas mensuales a estudiantes pobres de todos los niveles escolares, con una inversión de 60 mil millones de pesos.

Se entregarán nueve millones de becas mensuales a estudiantes pobres de todos los niveles escolares, con una inversión de 60 mil millones de pesos. Apoyo a ejidatarios. Un millón de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios han recibido apoyos económicos para sembrar. Y pronto se sumarán un millón 500 mil más, incluyendo cañeros y productores de café.

Un millón de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios han recibido apoyos económicos para sembrar. Y pronto se sumarán un millón 500 mil más, incluyendo cañeros y productores de café. Sembrando Vida. Este año se plantarán 575 mil hectáreas de árboles frutales y maderables, y el año próximo se llegará a un millón de hectáreas.

Este año se plantarán 575 mil hectáreas de árboles frutales y maderables, y el año próximo se llegará a un millón de hectáreas. Crédito Ganadero a la Palabra. Entregarán de una a 10 novillonas y hasta un toro por productor, lo cual representa adquirir 200 mil reses con un presupuesto autorizado de cuatro mil millones de pesos, en beneficio de 19 mil 200 ejidatarios y pequeños propietarios.

Entregarán de una a 10 novillonas y hasta un toro por productor, lo cual representa adquirir 200 mil reses con un presupuesto autorizado de cuatro mil millones de pesos, en beneficio de 19 mil 200 ejidatarios y pequeños propietarios. Tandas para el Bienestar. Se empezarán otorgando seis mil pesos sin intereses, abonando ese crédito con pagos mensuales de 500 pesos.

Se empezarán otorgando seis mil pesos sin intereses, abonando ese crédito con pagos mensuales de 500 pesos. Programas de estancias infantiles. Se regularán los programas de estancias infantiles y Cendis en beneficio de niñas y niños de madres trabajadoras y de niños de preescolar, quienes recibirán el apoyo de manera directa.

