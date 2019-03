No se tolerarán 'jueces a modo', al servicio de la delincuencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ante las críticas sobre los fallos judiciales jueces buscará hablar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "respetando su autonomía" para que no se permitirán “jueces a modo” o al servicio de la delincuencia.

Te puede interesar: En términos beisboleros, resume AMLO sus primeros 100 días de gobierno

Detalló que durante la reunión matutina con su gabinete de Seguridad se habló de lo que sucede en algunos juzgados del Poder Judicial, donde se detienen a presuntos delincuentes y tardan de tres a cinco días y luego quedan libres.

“Lo que sucede en algunos juzgados del Poder Judicial, es que se detienen a presuntos delincuentes y tardan tres días, cuatro o cinco días y quedan libres. ¿Y quien es ese juez? Nadie sabía. Eran jueces a modo, al servicio de la delincuencia. Eso no, respetamos autonomía, pero si nos callamos nos convertimos en encubridores”, advirtió el mandatario.

López Obrador abundó en que el argumento de los funcionarios públicos para dejar libres a los delincuentes era que no estaban bien integradas las averiguaciones y que no se cumplía con el debido proceso. " Entonces, el delincuente sale libre, sale hasta riéndose, festejando, burlándose de la autoridad”, dijo.

Por ello, reiteró que la corrupción en los jueces se tratará de transparentar.

“Vamos a hablar con ministros de la Corte, el presidente de la Corte, de manera muy respetuosa con estos casos. Vamos a darle seguimiento y darlos a conocer para que los ciudadanos sepan el comportamiento de los servidores públicos”, aseveró.

El mandatario aclaró que todos deben hacerse cargo de sus actos y más los servidores públicos, puesto que un juez y hasta el presidente es un servidor público, y el tema debe de atenderse limpiando el Poder Judicial, “pero lleva tiempo, limpiar la mugre lleva tiempo”.

López Obrador puso como ejemplo el caso del robo de combustible, que ha sido un caso claro de corrupción y que ahora se castigará como delito grave, sin derecho a fianza.

Asimismo, dijo que lo que pretende su gobierno es que ya no existan más casos de impunidad. “Que no se tolere, que haya denuncia publica, por redes sociales o por otro lado y que todo aquel que sea corrupto sea ‘lampareando. Nada de que el que no tranza no avanza”, manifestó.

Finalmente, reiteró que se va a revisar el caso del Poder Judicial en especial y se revisará como está la capacitación de Ministerios Públicos, para ver si actúan de tal forma por problemas técnicos o por casos de corrupción.

También puedes ver: