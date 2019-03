Defiende AMLO a empresas invitadas para licitación de refinería en Dos Bocas

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las cuatro empresas invitadas para la licitación de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, son las mejores del mundo.

Ante los señalamientos de que las empresas invitadas por el Gobierno Federal para la construcción de la séptima refinería en México están involucradas en casos de corrupción, el mandatario mexicano señaló que se investigó y son de las más serias que hay en el mundo.

“Lo que pasa es que nuestros adversarios actúan a la ligera, pero en promedio, cada una de ellas ha construido más de 100 refinerías en el mundo”, aseguró el presidente en conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Asimismo, López Obrador argumentó que no se invitó a empresas nacionales porque no quiere casos como el de Odebrecht.

“Actuamos de esa manera porque no queremos que en estas obras tan importantes, las empresas no tengan capacidad profesional, que no tengan capacidad económica y sobretodo que no sean empresas con dimensión ética. No queremos casos como Odebrecht. No queremos casos de obras inconclusas, por eso se cuido esta situación”, dijo.



El presidente abrió la posibilidad que que en esa misma refinería trabajen empresas nacionales, pero afirmó que toda la dirección de la obra se está dejando a cargo de esas empresas extranjeras “por la experiencia”.

“Se trata de hacer en tres años la construcción, con una inversión de ocho mil millones de dólares. Tenemos que actuar con responsabilidad; muchas veces se entregaban contratos a empresas cuyo domicilio fiscal era una casa abandonada, porque ya estaban apalabrados para entregar el contrato a quienes ni siquiera tenían experiencia”, señaló.

Por lo anterior, el mandatario dijo que proliferaron tantos proveedores en los sexenios pasados que no tenían especialidad. “Lo que tenían eran agarraderas, influencias y recibían obras sin tener capacidad, por eso el tiradero de obras en el país inconclusas”.

Finalmente, dijo que una de las empresas invitadas para la construcción de la nueva refinería ha construido más de 200 refinerías y fue la que construyó la refinería más grande del mundo en la India y “la hicieron en tres años con ocho mil millones de dólares”.

