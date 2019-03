Si conocen a empresas ‘limpias’ para construir refinería sería maravilloso: Nahle

Ante los señalamientos de casos de corrupción a empresas invitadas para licitar la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, dijo que si alguien conoce a empresas que estén ‘limpias’ y cuenten con experiencia sería ‘maravilloso’.

Al término del evento que marcó el arranque de la Colecta Nacional de la Cruz Roja 2019, la secretaria de Energía reconoció que la industria petrolera ha tenido prácticas cuestionadas en todo el mundo.

“Ha tenido prácticas muy cuestionadas en todas, no te diría una que no, no te podría decir”, comentó al referirse a las empresas a cargo de la construcción de las refinerías.

Asimismo, subrayó que “no se le dará un cheque en blanco” a quien gane la licitación y el proyecto estará siempre bajo el control y la supervisión de Petróleos Mexicanos (Pemex).



Por otra parte, destacó que el pasado 18 de marzo se entregaron las cartas de invitación a las empresas participantes y a partir de esa fecha tienen un mes para presentar su oferta y deberán firmar un compromiso de ética.

“Va a correr un mes del 18 de marzo al 18 de abril para las juntas de aclaraciones, así se dan en esas licitaciones, pueden ser cuatro, cinco o seis reuniones dependiendo de las dudas técnicas que ellos tengan", manifestó.

Finalmente, abundó en que “va a ser muy importante este mes pues, tanto ellos van a poder preguntar de las bases de la licitación, como nosotros vamos a ir avanzando en este tema”.

