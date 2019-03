Padres de Mario Aburto piden a AMLO que reabra el caso Colosio

El presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió una carta de la familia de Mario Aburto en la que piden se reabra el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

La misiva fue entregada al mandatario en conferencia matutina por parte de un reportero de Los Ángeles, quien dijo que más que preguntarle algo, llevaba una encomienda por parte de los familiares del asesino del entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República Mexicana.

No descarta crimen de estado

El mandarlo puntualizó que tiene que seguirse investigando pues “cuando se trata de crímenes de estado siempre hay complicaciones para conocer la verdad”.

“Hay que indagar, hay que insistir que esto no quede impune, en el caso de que se tratara de un crimen de estado. Crímenes de estado pues han habido otros, no sólo en nuestro país, en el mundo, un caso famoso es el de Kennedy en Estados Unidos, se sigue hablando del tema, pero son expedientes abiertos”, dijo.





Mensaje a la familia de Aburto

Tras recibir el texto, el mandatario envió un mensaje a los padres de Mario Aburto:

“Vamos a leer su carta y en México hay libertades y hay un auténtico estado de derecho “ya no hay un estado chueco” se van a revisar la carta, la investigación que hacen ustedes, en marco de la legalidad, ya no hay posibilidades legales para no generar falsas expectativas, durante 25 años no se contempló delito grave la corrupción, en 1994 se quitaron delitos que eran delitos graves se hizo ex profeso”.

AMLO cenó con Colosio dos días antes de su muerte

El presidente lamentó el asesinato de Colosio y recordó que cenó con él dos días antes de su muerte:

“Lamenté mucho y sigo lamentando el asesinato, lo conocí y nos vimos dos días antes de que lo asesinaran, un 21 de marzo cenamos en casa de un amigo en común, y el día siguiente salió a la gira, estuvo en Sinaloa y luego el 23 en Tijuana. Muy lamentable este asesinato y por eso no debe de olvidarse y tiene que seguirse preguntando qué paso realmente, todo lo que queda sin contestar sobre este crimen”, puntualizó.

