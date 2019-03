Más de 200 mil jóvenes integran Jóvenes Construyendo el Futuro

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer la plataforma de Transparencia del programa Jóvenes Construyendo al Futuro en donde se podrá ver, en tiempo real el número de quienes solicitan su inclusión, así como las empresas que se suman a la iniciativa.

Según datos de la página ya se logró superar los 200 mil jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan que se encuentran interesados en instruirse en empresas a cambio de un pago mensual de tres mil 600 pesos.

La titular de la dependencia, Luisa Maria Alcalde, precisó que la duración del beneficio es por 12 meses y Chiapas, Veracruz y el Estado de México, son las entidades con más jóvenes interesados en participar en el programa federal.

Además, explicó que el segmento de mujeres y hombres de 23 a 24 años ocupan el mayor grupo de participantes, así como jóvenes con licenciatura o con preparatoria, cuestionada sobre esta tendencia, explicó que esto se debe a "un drama nacional"

"Hay millones de jóvenes que no estudian y no trabajan y que incluso cuentan con licenciatura acabada y no porque no quieran, sino porque cuando van a tocar puertas se encuentran con que les piden contar con experiencia", lamentó.

En este sentido explicó que atendiendo a esta realidad es que se están clasificando las vacantes atendiendo los distintos niveles educativos, mismos que ya se pueden consultar en la propia plataforma y por entidad federativa.

En tanto que el subsecretario de Empleo, Horacio Duarte, detalló desde mediados de enero –cuando arrancó el programa– que tienen pagados cerca de 120 mil jóvenes que ya están cobrando su segundo mes de beca.

Además, confío en que con ese ritmo de crecimiento este mismo año se llegue a los 2.3 millón de becarios capacitados que se está planteando como tope en el programa federal.

Cuestionado sobre el número de empresas que han sido denunciadas por abusar de los becarios, el funcionario federal detalló que se trata de al menos 30 en las que se han reportado irregularidades, entre ellas intentar cobrar a los becarios o venderles algunos insumos.

Descartan recorte al programa

Luego del anuncio del jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo sobre posibles recortes presupuestales a dependencias para alcanzar las metas fiscales del gobierno, Alcalde Luján descartó que se tenga contemplado por el momento afectación al programa hacia la juventud.

"Hasta el momento no tenemos información al respecto, es un programa prioritario que va a garantizar la beca", apuntó.

Datos:

41,822 centros de trabajo verificados

312,184 aprendices listos para vincularse

248,622 vacantes verificadas

