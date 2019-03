Seguiré luchando por los marginados de Morena: Díaz Durán

Morena debe ser el máximo garante de la libertad de expresión en México y no el principal sancionador y represor de la conciencia crítica de nosotros los militantes, afirma Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero Estatal de Morena en la Ciudad de México; además de senador suplente de Ricardo Monreal Ávila.

En una carta pública difundida a medios de comunicación, Alejandro Rojas, solicitó a Morena que su juicio sea público. "El no hacerlo sería desastroso para la transparencia y para la democracia interna y, además, convertiría a los miembros de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en los nuevos Torquemadas de una Inquisición partidaria".

.@yeidckol, a mi no me está enviando @RicardoMonrealA. Simplemente no permitiremos que tú y tu camarilla se apropien de #Morena. pic.twitter.com/qxP3YW1cnC — Alejandro Rojas Díaz Durán (@arddmx) March 27, 2019

"Más que juzgarme, deberían alentar el debate democrático, impulsar la tolerancia, respetar a la pluralidad de opiniones divergentes y garantizar el derecho a la libertad de expresión que, por cierto, es la base de la libertad y de los derechos humanos, que son por excelencia inalienables, irrenunciables e imprescriptibles", aseguró.

Añadió que "antes de llevarme al cadalso de su oráculo censor, ustedes deberían de reflexionar que no tienen el derecho de prohibir y sofocar de manera represiva y autoritaria la crítica interna, como si la dirigente nacional fuese intocable o estuviese blindada por una áurea divina. No. Eso no es aceptable en ningún sentido".

Hay una colusión entre las bases de Morena y sus liderazgos: Díaz Durán

Alejandro Rojas Díaz Durán aseguró que pareciera que quieren proteger a Yeidckol Polevsnky "a toda costa de los que no coincidimos con su muy particular visión ideológica de la realidad y que -ratifico- está llevando a Morena a una colusión con las bases y con los liderazgos que no son tomados en cuenta, ya no digamos para merecidas candidaturas en las que han sido excluidos con artilugios y chicanadas, o por encuestas a modo; sino lo más grave es que tampoco han sido incorporados a las tareas de Morena en la promoción y en impulsar la 4ta Transformación en sus Municipios, en sus Distritos o en sus Estados con los múltiples sectores sociales, culturales, económicos y políticos".

Carta pública a #Morena y a la sociedad en general: https://t.co/msaTiJO7sc — Alejandro Rojas Díaz Durán (@arddmx) March 27, 2019

"Nadie los pela, mucho menos nuestra Presidenta Yeidckol Polevnsky", asegura.

Finalmente, asegura que continuará luchando por los "derechos políticos, jurídicos y partidistas de mis compañeras y compañeros que han sido excluidos y marginados de Morena. Nadie podrá detenerme, porque como dijo el poeta Pablo Neruda: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera".

En Publimetro TV

Pronóstico del Tiempo 27 de marzo