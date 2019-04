López Obrador acusa aumento de tráfico de armas de EU hacia México

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay datos que evidencian del aumento del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, por lo que consideró que se debe regular la venta en el país vecino.

“Hay mucho tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, incluso hay datos que están vendiendo más que antes las armerías ubicadas en la frontera del lado estadounidense”, demandó el mandatario en conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Aunque dijo no querer polemizar sobre el tema, destacó que ‘es indudable que tiene que haber un mayor control sobre la venta de armas del lado de Estados Unidos’ por lo que ya se trabaja en una propuesta.

López Obrador reiteró que lo que su gobierno pretende es llevar una buena relación con Donald Trump, por lo que van a buscar la forma de resolver el problema.

“Estamos nosotros decididos a mantener una buena relación, una relación de amistad, de cooperación, de ayuda mutua, que no haya pleitos, que podamos entendernos. Diálogo, diálogo y más diálogo. No vamos a caer en ninguna provocación”, manifestó.

Incluso el presidente detalló que en su reunión con legisladores de EU ellos le pidieron una postura acerca de lo que piensa de Trump: “Hablé con toda claridad que hemos mantenido una buena relación, a pesar de las diferencias, considero que es buena la relación”.

Gira a Washington se realizará si hay acuerdo sobre migración

AMLO señaló que la gira a Washington dependerá si se llega a un acuerdo de desarrollo con inversión para crear empleos y para enfrentar de esa manera el fenómeno migratorio.

“Si no, no hay ahora tema, o sea, tengo que quedarme aquí. No vamos a ser candil de la calle y oscuridad en la casa”.

