Jorge Ramos confronta a López Obrador en conferencia matutina

El periodista Jorge Ramos confrontó al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina en Palacio Nacional; discreparon sobre las cifras de homicidios dolosos en el país.

Te puede interesar: Exhiben transas en becas de AMLO

"Mi pregunta es: ¿Qué va hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo?”, cuestionó el periodista al presidente.

Cuando López Obrador contestaba a su pregunta y abordaba el tema diciendo que ya está trabajando su gobierno para resolver el problema y que los homicidios dolosos van a la baja, Ramos lo interrumpió revelando cifras:

“Mis datos dicen que sigue muriendo la gente y hay impunidad. Las cifras dicen que murieron ocho mil 524 mexicanos en tres meses. No hay resultados señor presidente. Si la violencia sigue, 2019 será el peor año en la historia”.

Ante la insistencia del periodista, el mandatario pidió a su equipo revelar la gráfica en materia de homicidios dolosos y procedieron los dos a revisar las cifras enfrascándose en un debate por la postura polarizada entre ambos, en el que Ramos defendía que el número de asesinatos va en aumento y López Obrador argumentando que sí se están viendo resultados.

Para terminar con este tema, el presidente aclaró que no se ha resuelto por completo el problema de homicidios en México, sin embargo ha revertido la tendencia que había.

El periodista de nueva cuenta interrumpió al mandatario diciendo: “Es ahí donde no coincidimos, yo no veo que se ha revertido absolutamente nada”.



Publicidad



Libertad de expresión

Jorge Ramos también cuestionó a López Obrador acerca del exhorto que le hizo al periódico Reforma, de revelar la fuente que le permitió filtrar la carta enviada al Rey de España.

Ramos consideró que ese era un ataque a la libertad de expresión y que ningún periodista revelaría su fuente; sin embargo el mandatario puntualizó que no era una obligación revelar la fuente: “Dije que si querían no la revelaran, pero si a mi me piden transparencia yo también tengo derecho a réplica, pero si no quieren revelar la fuente que no lo hagan”.

López Obrador acusó que el diario “protegió a Salinas, a Zedillo y a todos”, por lo que lo calificó como un medio conservador, pero indicó que nunca habrá represión por medio de su gobierno a la prensa.

Acerca de Trump

El tema que también ocasionó polémica en la conferencia fue lo dicho por Ramos acerca de Trump, puesto que le recordó al mandatario que en una entrevista que le hizo en 2017 él mismo lo calificó como racista y ahora su postura ha cambiado.

“Considero que no debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos como política. Ha habido relación de respeto mutuo que yo estimo mucho, yo represento a todos los mexicanos y me importa tener una muy buena relación”, respondió el presidente.

Asimismo, señaló que no caería en ninguna provocación y no se engancharía con el debate acerca de la relación con Estados Unidos, pues su único objetivo era promover el desarrollo y atender las causas del fenómeno migratorio.

También puedes ver: