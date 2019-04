Pide AMLO no 'hacerse de la vista gorda' en fraudes electorales

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al titular de la Fiscalía General de la República que esté pendiente y no se haga de la vista gorda en fraudes electorales.

“Esto corresponde a la Fiscalía General, y en particular a la Fiscalía Electoral. Aprovecho para pedirle al fiscal general, con todo respeto, porque es una institución autónoma, y a la Fiscalía Electoral, que estén pendientes y que no se hagan de la vista gorda como ha sucedido durante mucho tiempo, que no haya fraude electoral, elecciones limpias y libres”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Debido al arranque de campañas electorales en algunos estados del país, López Obrador hizo un llamado para respetar el voto libre de los ciudadanos y recordó que el fraude electoral ya es considerado un delito grave, por lo que “bajo advertencia no hay engaño”.

“Podrán ser compañeros de lucha, que vienen con nosotros desde hace muchos años, pero si hacen un fraude electoral van a ser castigados”, detalló.



Presupuesto no favorecerá a candidatos

El jefe del Ejecutivo federal advirtió que no se puede utilizar el presupuesto para favorecer a partidos y a candidatos por lo que recomendó tener cuidado con el fraude y la manipulación.

“Cuidado con el fraude, cuidado con la manipulación, no se puede utilizar dinero del presupuesto para favorecer a partidos y a candidatos, ni dinero de los gobiernos municipales ni de los gobiernos estatales ni del gobierno federal”.

Además, reiteró que las cosas ya cambiaron y ahora el objetivo de su gobierno es garantizar que haya democracia.

“No se puede estar entregando migajas, dádivas a cambio de votos. Ya se acabó el tiempo del reparto de despensas, del frijol con gorgojo. Se tiene que respetar el voto libre de los ciudadanos, tiene que haber democracia”.

