Promete AMLO servicios de salud como en países nórdicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que en tres años México va a tener un servicio de salud igual que el de los países nórdicos.

“Yo creo que en tres años la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos para todos los mexicanos y vamos a tener un servicio de salud igual que el de los países nórdicos, igual que el de Dinamarca, de Suecia, igual que el del Canadá. Ese es mi compromiso”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo federal pidió paciencia para llevar a cabo su meta en materia de salud, puesto que no puede “hacerlo de la noche a la mañana”.

“Va a implicar mejorar las 20 mil unidades rurales de primer nivel, va a implicar que funcionen todos los servicios de salud de segundo nivel, la atención hospitalaria y va a implicar mejorar la medicina especializada y que no falten los medicamentos”, detalló.

Además, aseguró que buscará que nunca más se vuelva a utilizar el término “cuadro básico”, sino que el mexicano tenga acceso a todos los medicamentos.

“Es seguridad social desde la cuna hasta la tumba. Desde el nacimiento hasta la muerte. Ese es mi compromiso. Ya comenzamos, pero vamos a ir poco a poco para hacerlo también de manera ordenada”.



Garantiza pago a médicos residentes

En el caso de lo que se debe a médicos residentes, el mandatario sostuvo que se les va a pagar, y no por “presión, sino por convicción”.

“Ya he dicho no pagar o retener el salario es pecado. Y ya hasta me han ayudado a encontrarlo en la Biblia, en el Antiguo Testamento está escrito. Sería una gran hipocresía estar hablando que va a haber justicia y estar cometiendo injusticias”, refirió.

El objetivo de su gobierno, abundó AMLO, es resolver los problemas graves que se heredaron de las administraciones pasadas.

“No se cumple con lo que establece la Constitución de garantizar el derecho a la salud al pueblo de México; no se cumple. Eso que llaman Seguro Popular ni es seguro ni es popular; no hay médicos, no hay medicinas”, señaló.

