Rector de la UAM emite mensaje a la comunidad y niega corrupción

El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñalosa Castro, emitió una carta a la comunidad estudiantil en la que lamenta profundamente la huelga que estalló desde el pasado 1 de febrero de este año y que afecta a 58 mil alumnos y negó el rumor de corrupción.

"Les aseguro que una distribución del salario no es la solución, dado que tenemos partidas presupuestales definidas y no podríamos modificarlas. No planteamos dar más que lo que ya hemos ofrecido simplemente porque no tenemos más recursos", expreso en el documento.

No te pierdas: Académicos de la UAM piden consulta para definir futuro de la huelga

También aseguró que se está "trabajando intensamente" en la reapertura de los planteles y agregó que la huelga ha traído graves efectos sobre el alumnado, así como de sus oportunidades educativas, necesidad de avanzar y concluir sus estudios de licenciatura o de posgrado y en su derecho a la educación.

"Creo firmemente que las instituciones de educación superior son espacios para la formación de personas de bien, poseedoras de valores, con una vocación y una convicción orientadas al servicio de la sociedad y a contribuir a una mejor calidad de vida para todos", dijo.

El representante de la casa de estudios aprovechó para explicar que el calendario escolar, una vez que la huelga se levante, será en el Colegio Académico donde se redefinirá cómo se trabajará para recuperar el tiempo que se ha perdido, para que regresen a sus salones de clase, a sus laboratorios y talleres.









Publicidad









"Solo en el cumplimiento pleno de nuestras obligaciones y responsabilidades podremos transformar la experiencia del conflicto que vivimos en una lección constructiva que nos permita hacer honor al lugar que la UAM ocupa entre las mejores instituciones de educación superior de nuestro país".

"La Universidad está haciendo su mayor esfuerzo para que el actual conflicto de huelga se resuelva, pero debe actuar de manera responsable, y aunque ha sido sumamente complicado, estaremos trabajando juntos por la Casa abierta al tiempo", concluyó.

Lo más visto en PublimetroTV: