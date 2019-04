PRD en San Lázaro interpone amparo contra memorándum de AMLO

La líder de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, informó que interpusieron un amparo en contra del memorándum que giró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para frenar la aplicación de la reforma educativa.

En entrevista, aseguró que dicho documento transgrede la Constitución, así como las facultades propias del presidente, así como de cualquier funcionario que lo acate pues estaría incumpliendo su responsabilidad, y pudieran ser acreedores de sanciones.

"Hay una transgresión al interés superior del niño, que hay una transgresión a lo que tiene que ver con algunas resoluciones judiciales que ya existían y lo que tiene que ver, finalmente, con la seguridad jurídica, entre otras cosas", dijo.

Juárez Piña mencionó que el memorándum no es un instrumento jurídico, no existe en ninguna ley y, por consecuencia, carece de cualquier validez, además de que es un signo de autoritarismo.

"Es alguien que no está escuchando, que cree que está por encima de los poderes, transgrediendo de manera particular lo que tiene que ver con las funciones y atribuciones de la Cámara de Diputados, en este caso, y me parece que se equivoca nuevamente el presidente; porque queriendo luego decir que son mensajes políticos, cualquier acción del gobierno debe de estar fundada en la ley", sostuvo.

