Ordena AMLO cancelar contrato a su compadre Miguel Rincón

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó cancelar el contrato de licitación que ganó su compadre, Miguel Rincón, para proveer el papel que se utilizaría en la fabricación de los libros de texto.

“Quiero dar a conocer aquí a todos los mexicanos que voy a pedir a la instancia correspondiente del Gobierno, que se busque la forma legal de que se cancele ese contrato, esa compra, y le pido a mi compadre Miguel Rincón que entienda la circunstancia”, manifestó el mandatario en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador reconoció que no sabía de la participación de la empresa de Miguel Rincón en la licitación; fue hasta este jueves cuando se enteró durante su conferencia matutina y, pese a que su compadre ganó legalmente el mandatario instruyó la cancelación puesto que no quiere dar ningún motivo a sus conservadores.

“Nosotros no solo somos honestos, queremos que se sepa, que no quede ninguna duda de nuestra integridad; es ser y parecer y esto aplica en todo. Adicionalmente, no le quiero dar ningún motivo a conservadores, a prensa fifí; no quiero darles ningún motivo porque no somos iguales”.

“Si es posible que Miguel renuncie al contrato”

El mandatario insistió en que buscará la forma legal para declinar la licitación y de no ser posible hablará con su compadre para que renuncie a su derecho.

“Que me ayude en eso para dar un ejemplo de que no va a haber corrupción, impunidad, influyentismo, contubernio, amiguísimo, nada de eso”.

Asimismo aclaró que aceptó ser compadre de Miguel Rincón y su esposa por razones únicamente de amistad y cariño hacia su ahora ahijada “Mercedes”, puesto que estuvieron presentes durante todo el proceso de embarazo hasta que nació.

