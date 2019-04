No hubo influyentismo para beneficiar a mi compadre en licitación de libros: AMLO

El presidente Andrés Manuel LópezObrador negó que existiera influyentismo de su parte en la licitación para imprimir los libros de texto gratuito, ya que una de las empresas que participó en este negocio fue BioPappel, perteneciente a su compadre Miguel Rincón.

“Es una empresa que él tiene desde hace mucho tiempo. No sabía que él estaba participando, no sé si legalmente esté impedido; si está impedido no puede participar, no podría participar.”

Durante su conferencia matutina, descartó que la participación en esta licitación de su compadre Miguel Rincón causara algún conflicto de interés.

“Yo no protejo a nadie ni acepto influyentismo de nadie, ni de amigos ni de mis familiares. Sólo me hago cargo de Jesús Ernesto porque es menor de edad, pero no me responsabilizo de la actitud o el desempeño de mis hijos, ni de mi esposa, de nadie de mi familia absolutamente; desde luego ni de amigos, ni de compadres, ni de nadie. No protejo a nadie”, aseguró.

Miguel Rincón y sus hermanos crearon la empresa BioPappel, de los que Scribe es uno de los grupos de negocio y el cual está considerado el mayor fabricante de papel y sus productos en México y América Latina.







Este empresario es parte del consejo asesor de López Obrador y lo apoyó durante su campaña presidencial de 2018.

A mediados de marzo el presidente apadrino a Mercedes, hija del empresario y de su esposa Sandra de Rincón, la misa fue oficiada por el cardenal en retiro Norberto Rivera Carrera.

Sobre este tema, el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, aseveró que la licitación en esta materia fue transparente.

“El proceso de impresión inició ya hace varias semanas. No vemos ningún problema para que al inicio del próximo ciclo escolar todos los niños, niñas y maestros de México tengan en sus manos los libros de texto”, dijo.

Asimismo, dejó en claro que la licitación para su impresión fue transparente y hubo una mayor participación de empresas privadas, además de las públicas, lo que permitirá que los textos estén a tiempo en agosto próximo.

“Fue una licitación que se hizo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) donde llegaron las empresas con sus ofertas y el precio que quedó está por abajo del mercado, por lo que el ejercicio fue muy bueno en términos económicos para el gobierno federal”.

