Por sorteo, seleccionará Gobierno a gasolineras para supervisión

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cada semana se hará un sorteo para obtener el 1% de las gasolineras (125 de 12 mil 500 existentes en el país) para realizarles una inspección y saber quién es quién entre las que dan litros de a litro.

“Se van a revisar y se va a dar a conocer también de las 12 mil 500 quiénes están dando litros de a litro y quiénes no y adelantamos que se va a aplicar la ley para que no haya fraude, que no se afecte a la economía popular, que no se afecten a los consumidores”, advirtió el mandatario en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que cada lunes continuarán dando información acerca de quién da más cara y quién más barata la gasolina en el país.

“Esta información la vamos a ir mejorando y se va a mantener todos los lunes, se va a dar a conocer aquí en esta conferencia para que la gente sepa dónde puede comprar más barata la gasolina”, dijo.

Las "careras"

Por su parte, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, informó que el precio promedio de la gasolina magna al público, en promedio a nivel nacional, es de 18.04 pesos.

Las marcas que lideran la lista de “careros” de Magna son: Arco, Exxon Mobil, Chevron, Fullgas, Lodemo.

Informó que se encontró que las gasolineras con precios altos se encuentran en Zacatecas, Sonora, y Michoacán.

Las marcas que dieron la gasolina Premium más cara son: Arco, Exon Mobil, Fullgas, Lodemo, Chevron.

Las gasolineras con precios altos de Premium se encontraron en Sinaloa (Ahome), Guanajuato y Estado de México.



Las económicas

Las marcas que se encuentran en la lista de las más baratas de la gasolina Magna son : Rendichicas, Petroseven, Orsan, Hidrosina, Total.

Las estaciones más económicas de Magna se encontraron en Campeche y Tabasco.

En el caso de Premium, las marcas más baratas de esta semana son: Rendichicas, Total, 6500, Hidrosina, Repsol.

Las diez gasolineras más económicas se hallaron en Sinaloa (Mazatlán), Tabasco y Chiapas.