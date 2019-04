Nos estamos esforzando por el bienestar de los niños: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un encuentro con niñas y niños del país en Palacio Nacional en donde les aseguró que en su gobierno se están esforzando por su bienestar.

“Nos da mucho gusto convivir con ustedes por la frescura, por la felicidad que representan las niñas, los niños, como lo dijo el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, estamos haciendo un esfuerzo, también lo mencionó la secretaria de Gobernación para garantizar el bienestar de todo el pueblo y de manera especial de las niñas y de los niños del país”, puntualizó el mandatario desde el patio central del recinto.

En el marco del Día del Niño, López Obrador dijo que durante su administración trabajarán para que sean atendidos con privilegio los menores.

“Ya hablé hoy en la mañana en la conferencia de prensa, con niñas, con niños sobre la importancia de la educación y como aquí se ha dicho de que haya bienestar, que todas las niñas y niños de México sean felices, que no haya pobreza, que nadie se quede sin alimentación, sin su ropa, sin su calzado, sin poder curarse, que no se quede nadie sin ir a la escuela y que si ya se están estudiando que no abandonen la escuela los niños por necesidad”, manifestó.

Becas

El jefe del Ejecutivo federal recordó a los presentes al encuentro que su gobierno está entregando becas “como nunca había sucedido en la historia”.

“Estamos procurando que se tenga derecho a la educación. Se están otorgando diez millones de becas para estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, universidad y los que estudian también lo que se llama posgrado, maestría o doctorado. Así se está impulsando la educación, darle atención a todos, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los humildes”, dijo.

El mensaje de Beatriz Gutiérrez

Durante su intervención, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, señaló a los menores presentes que eran afortunados de estar en Palacio Nacional y les ‘dejó de tarea’ investigar quién vivió en dicho recinto histórico.

La escritora e historiadora manifestó que estudiar “no es un derecho, sino un gusto” y aconsejó a los niños no olvidar ser felices y sobretodo ser buenos mexicanos.

