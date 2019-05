Hace AMLO excepción: Compra medicamentos para VIH a empresa vetada

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, se hizo una excepción en la compra de medicamentos antirretrovirales para pacientes con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH,) con una de las tres empresas vetadas por el Gobierno en licitaciones de medicamentos.

“Tenemos lo de las medicinas para el Sida, me plantearon que una de las empresas que abastecía más al gobierno es de las que tienen la concesión para vender esos medicamentos. Como se trata de un asunto delicadísimo, humano, se hizo una excepción, pero al mismo tiempo estamos buscando en el extranjero”.

Señaló que de esas tres –que pidió se investigarán por presunta corrupción, al vender en 2018, al ISSSTE y al IMSS 34 mil 280 millones de pesos, es decir el 62%, de todas las compras- una de ellas -sin mencionar su nombre- es la única en México que dispone de antirretrovirales.

“Yo les llamo a que ayuden. Sabemos que no es un asunto fácil y a veces hay comportamientos mafiosos. En Estados Unidos no pudieron con este asunto de las medicinas, pero nosotros si vamos a poder”, puntualizó.

Pide ‘no jugar a las vencidas’

Sobre la compra de medicinas en general, López Obrador exhortó a los proveedores a actuar con honestidad.

“Que no estén queriendo jugar a las vencidas porque no van a faltar los medicamentos; los vamos a comprar en cualquier país del mundo”, advirtió.

Asimismo, señaló que en su gobierno ya no se va a permitir la corrupción “porque los políticos no tienen nada que hacer vendido los medicamentos y no va a haber sobornos, ni en este caso, ni en la compra de papel, de alimentos o de obras”.

Empresas vetadas

El pasado 8 de abril, el jefe del Ejecutivo federal giró instrucciones a todas las secretarías implicadas en el sector salud para que no permitieran que tres empresas distribuidoras de medicamentos pudieran participar en las nuevas licitaciones.

Vetó por oficio a las empresas Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, las cuales resultaron favorecidas en el sexenio anterior.

