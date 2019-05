Busca AMLO reorientar recursos de la Iniciativa Mérida

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su gobierno busca reorientar los recursos que recibe de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, para que en vez de que sean utilizados en gastos de seguridad, se implementen en el desarrollo social.

Te puede interesar: Se fugan otros 90 cubanos de estación migratoria en Chiapas

“Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Mencionó que la propuesta que está haciendo su gobierno es la del Plan de Desarrollo Integral para el sureste y los países centroamericanos e incluso recordó que hubo un ofrecimiento de Estados Unidos para invertir cuatro mil millones de dólares en el país y cinco mil millones de dólares en los países de Centroamérica, como parte de una cooperación para el desarrollo.

“Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos; no queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares, lo que queremos es producción y trabajo”, agregó.

Asimismo, descartó que su gobierno busque financiar la Guardia Nacional a través de los recursos de dicha Iniciativa.

Presentará Plan en 10 días

El jefe del Ejecutivo Federal anunció que en 10 días dará a conocer su propuesta del Plan de Desarrollo Integral para México y Centroamérica, que compartirá al gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump, así como a los gobiernos de países como Guatemala, El Salvador, Honduras, entre otros.

Reiteró que el objetivo es generar un desarrollo económico y de empleos en la región, a fin de evitar la migración ilegal hacia Estados Unidos.

¿Qué es la Iniciativa Mérida?

Fue anunciada en 2007, durante los gobiernos de George W. Bush y Felipe Calderón, presidentes de Estados Unidos y México, respectivamente.

Está financiada por el Departamento de Estado de la Unión Americana y los fondos de apoyo internacional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Desde 2011, el objetivo de la Iniciativa Mérida ha sido apoyar los esfuerzos de México para fortalecer las capacidades de sus instituciones policiales, mejorar los procesos judiciales y el estado de derecho, generar confianza pública en el sector de justicia, mejorar la seguridad fronteriza, promover un mayor respeto por los derechos humanos y prevenir el crimen y la violencia.

No dirige operaciones militares o policiacas conjuntas y nunca ha proporcionado armas o municiones al ejército ni a la policía mexicana.

Los equipos donados bajo la Iniciativa Mérida van desde helicópteros a la Policía Federal, en los primeros años del Plan, a equipos de escaneo de rayos X en los puertos de entrada.

El apoyo de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida se traduce en equipos, capacitación y programas de desarrollo de capacidades.

También puedes ver: