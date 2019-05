AMLO nombra a Zoé Robledo Aburto como nuevo director del IMSS

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Zoé Robledo Aburto será quien sustituirá a Germán Martínez Cázares como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Ya está el sustituto del IMSS. Va a ser Zoé Robledo el próximo director del Seguro Social. Le tengo toda la confianza, tiene experiencia, es un profesional politólogo, fue diputado federal, es un hombre progresista", señaló en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador agregó que Zoé Robledo, quien hasta hoy se desempeña como subsecretario de Gobernación, es uno de los mejores servidores públicos que tiene en su gabinete. "Es de lo mejor por eso lo invité a participar", puntualizó.

Sobre quién sustituirá a Zoé Robledo, el mandatario dijo "vamos poco a poco" y aseguró que este jueves se informará al respecto.

Lamenta renuncia de Germán Martínez

El jefe del Ejecutivo federal lamentó la renuncia de Germán Martínez al IMSS, pero consideró que está en su derecho y aseguró que su estrategia en materia de salud pronto dará resultados: “El plan continúa y entregaremos avances”.

“Somos libres y nosotros queremos que gobiernen mujeres y hombres libres, no subordinados, no peleles, gente sin criterio, siempre lo he dicho y lo repito, el mejor gabinete que ha habido en la historia fue el de Juárez y renunciaban un día si y el otro también”, refirió.

En cuanto a la carta en la que expone sus motivos de renuncia Germán Martínez detalló que no ha podido revisarla, pero se reservó a decir que respeta su punto de vista aunque no lo comparte. “No voy a polemizar, si no me voy a pelear con Trump no me voy a pelear con Germán”, aseveró.

“Dejaron crisis”

Al ser cuestionado sobre la crisis que hay en el sector salud, AMLO argumentó que “así nos dejaron el gobierno, en crisis, los que se dedicaban a saquear y robar”, pero aseguró que va a sacar adelante al país.

“Va a lograrse el renacimiento de México, ayer di los datos de esos que no aparecen mucho en los medios, creció la inversión extranjera, en la bolsa 7% en cuatro meses”, ejemplificó.

