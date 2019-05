En primer trimestre el IMSS gastó el 93.3% de su presupuesto: Zoé Robledo

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que en el primer trimestre del año, el organismo ejerció 93.3% de su presupuesto para ese periodo, es decir, seis mil 979 millones de pesos de siete mil 479 millones.

En la reunión que tuvo este miércoles con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el nuevo titular del IMSS indicó que se revisaron los temas de ingresos y egresos del Instituto y aclaró que el presupuesto para todo el año con el que cuenta es de 64 mil millones de pesos.

“El IMSS puede presentar una situación grave, pero el reto al que nos enfrentamos es revisar dónde está el gasto, que cada peso de lo que aporta el gobierno, pero también cuota obrero-patronal sean cuidados. Saber que las cuotas son sagradas y hay que gastarlas de manera eficiente, honrada y sin corrupción”. puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Manifestó que los problemas en el IMSS no sólo son de finanzas o de un diseño institucional sino es algo que ocasionó la mala política y por eso esta misma debe resolverlo.

“(La administración actual) encontró un sistema de salud pública insuficiente, ineficiente y corroído por la corrupción”, denunció.

En esa línea argumentó que “no gastar en el IMSS no necesariamente es un ahorro, puede ser un fracaso de una acción de gobierno y ahí es donde tenemos que atender los temas de corrupción”.

El compromiso de AMLO

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en su gobierno se hará valer el derecho del pueblo de México a las salud.

“Como se establece en el articulo cuarto constitucional, me comprometo a eso, lo único que quiero es un poco de tiempo porque dejaron en ruinas el sistema de salud”, señaló.

El mandatario dijo estar seguro de que Zoé Robledo sacará adelante al Seguro Social, institución que, como otras, “está plagada de corrupción y se está limpiando”.

“Los que quieren mantener el sistema de corrupción, el régimen de corrupción, pues no les gusta el que se actúe con honestidad. Les molesta mucho la austeridad republicana y alegan que se va a afectar al servicio, en este caso, de que no va a haber medicamentos cuando no es así, al contrario , si se acaba con la corrupción, si hay austeridad va a haber un mejor servicio y no van a faltar medicamentos”, aseguró.

Agregó que es lógico que haya resistencia, pero su gobierno no se va a detener y ejemplificó lo que sucedió en la administración pasada:

“El año pasado el Seguro compró alrededor de 40 mil millones de pesos en medicamentos y faltan, es inexplicable, el ISSSTE 15 mil millones de pesos. Nadamas el Seguro y el ISSSTE 55 mil millones de pesos de medicamentos; hacían su agosto unas cuantas empresas proveedoras de medicamentos, entonces todo esto se tiene que terminar”.