Reconoce AMLO desabasto de medicamentos, pero 'estaba peor antes'

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay un problema de desabasto de medicamentos, pero aseguró que ‘estaba peor antes’ refiriéndose a los sexenios pasados.

“Lo que pasa es que ahora con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos se está ventilando el asunto, antes no se decía nada”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Dijo estar trabajando para que haya médicos y medicamentos porque le dejaron “un desastre, un desbarajuste por completo”.

“Está peor el sistema de salud que el sistema educativo, nada más que por cuestiones políticas e ideológicas todo se cargó hacia la mal llamada reforma educativa”, aseveró.

Aclaró que está muy mal el sistema de salud, razón por la cual están sumando esfuerzos para mejorarlo.

“El propósito que tenemos es mi compromiso y va a quedar testimonio público, porque estoy acostumbrado a cumplir mis compromisos”

Niega despidos

López Obrador negó que hubiera despidos de médicos y enfermeras y dijo: “Es propaganda, es para afectarnos. Ya ven cómo es el hampa del periodismo, no todos desde luego, no todos, no, no, no, pero en el hampa del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha, tizna”.

Informó que este miércoles tuvo una reunión con el sector salud en donde se tocó el tema y no hay registro de ningún despido. Además de que ya trabajan en el abasto de medicamentos.

Anunció que la próxima semana el titular del IMSS, Zoé Robledo, dará a conocer los hospitales que quedaron inconclusos y las empresas que no cumplieron, “la gran corrupción que imperó en el Seguro”.

“Qué bien que están saliendo todas estas cosas para que se vaya poniendo también al descubierto todo el régimen de corrupción que prevalecía cuando muchos, sobre todo los conservadores que eran beneficiarios del régimen de corrupción”.

