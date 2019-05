Felicita Christine Lagarde a AMLO por políticas 'prudentes'

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y manifestó que le expresó su felicitación por sus políticas públicas.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la directora del FMI publicó una fotografía al lado de López Obrador en Palacio Nacional.

En la publicación agregó que felicitó al presidente por la búsqueda de políticas fiscales prudentes y su enfoque en impulsar el crecimiento inclusivo y reducir la pobreza, inequidad y corrupción.

Today, I met #Mexico’s President @lopezobrador_. I commended him for the pursuit of prudent fiscal policies and his focus on boosting inclusive growth and reducing poverty, #inequality and #corruption. pic.twitter.com/oAza0886rW

— Christine Lagarde (@Lagarde) May 29, 2019