Senado devela letras de oro en honor al poeta Amado Nervo

El Senado de la República develó la inscripción en letras de oro, “Amado Nervo. Poeta de la Nación”, en el Senado de la República, acompañado de Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México; y del gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, entre otros.

A 100 años de la muerte del poeta Amado Nervo, el presidente de la Cámara alta Martí Batres Guadarrama, parafraseó: Sabemos que la patria triste que le hablaba a Morelos no es valle, ni cordillera ni refugio de jaguares. No es árboles y no es estrella, son mujeres y hombres que no se contentan con decir “estamos tristes”, sino que se organizan desde abajo, y por todos los medios, y con entusiasmo construyen dignamente la justicia.

“Son cientos de Nervos, miles de Morelos, millones de Juárez”, puntualizó. Además, recordó que el 19 de julio en 1902, en la Cámara de Diputados, Amado Nervo recitó su leyenda heroica “La raza de bronce”, al conmemorar 30 años de la muerte del Benemérito Juárez.

Desde entonces, subrayó, dicha pieza es parte del repertorio escolar de escuelas, con lo que se justificaría por sí mismo esta inscripción en el recinto legislativo, como lo propuso el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, en su iniciativa para rememorar al gran poeta de Nayarit, a 100 años de su muerte.

La presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, leyó la semblanza del poeta y agradeció a los legisladores la apertura del Senado, la casa de todos.

Amado Nervo, señaló, murió lleno de homenajes, y a 100 años de su partida, lo seguimos recordando. Se ha convertido -con el paso de los años-, en un clásico. En su obra, agregó, se refleja la mirada honesta de la vida pública, su visión religiosa del destino del hombre y su deseo amoroso por las letras.

Precisó que su legado queda inscrito en la educación sentimental de mexicanos y de toda Latinoamérica. “Nos deja un universo pleno de creación y sensibilidad, de ideas y momentos irrepetibles. Su figura redondeada en el tiempo, como se macera la buena literatura, ha sido retomada por historiadores, investigadores, músicos y cineastas”.



Los poetas, finalizó, “son un oasis en este mundo lleno de hecatombes, miserias, vilezas y conflictos. Que viva la poesía porque esta es un regalo que viene de lo alto, de la inmensidad y acaricia la humanidad, justo para humanizarla todos los días”.

En su oportunidad, Sandro Xavier Padilla Jasso, familiar del poeta, resaltó el legado del autor e invitó a todos a leerlo. Al tiempo, agradeció en nombre de la familia Padilla Nervo la invitación e iniciativa del senador Miguel Ángel Navarro.

Posteriormente, los poetas invitados Gabriela Cantú Westendarp y Luis Aguilar Martínez, declamaron algunos poemas como “El agua multiforme”, “La hermana agua”, “La bruma”, “y el Buda de Basalto sonreía”, y “Andrógino”, entre otros.

Además, el Presidente de la Mesa Directiva, acompañado por los distinguidos invitados, realizó un recorrido por la exposición fotográfica montada en honor del poeta, integrada por 26 fotografías, provenientes del estado de Nayarit.

La celebración concluyó con un concierto dirigido por la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, con la dirección de Vladimir Sagaydo (Director invitado), quien actualmente es director artístico de la Orquesta Sinfónica de Ixtapaluca y director musical de la orquesta Barrocon-Tiempo en la Ciudad de México.

Asistieron los senadores Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud; Susana Harp Iturribarría, presidenta de la Comisión de Cultura; y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, entre otros, así como el embajador de la República de Uruguay, Aníbal Fernando Cabral Segalerba; la poeta Leticia Luna; diputados y diputadas federales y locales de Nayarit; y presidentes y presidentas municipales de dicha entidad.

