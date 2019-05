El trato de Estados Unidos a México es injusto: Marcelo Ebrard

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que es injusto el trato que le está dando Estados Unidos a México, respecto a la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 5% a los productos mexicanos.

Mediante sus redes sociales, Ebrard Casaubón ha ofrecido su posicionamiento por la medida que pretende ser implementado a partir del 10 de junio.

“De acuerdo a las instrucciones del Presidente hoy saldremos varios funcionarios hacia Washington D.C. para entablar conversaciones a la brevedad con las autoridades norteamericanas. El trato a México es injusto y no tiene sentido económico para nadie”, publicó el canciller en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, señaló que México es el principal socio comercial de Estados Unidos: “Lo que reciben de nuestro país son bienes y servicios esenciales, productividad”.

En otro tuit, Ebrard Casaubón agregó que “el flujo migratorio de Centroamérica y otros países o el elevado consumo de estupefacientes no son responsabilidad de México.

Encabezará negociaciones

En la conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que Marcelo Ebrard encabezará las negociaciones en Estados Unidos mediante el diálogo y la política.

Aseguró que México no dará una respuesta apresurada y esperará al informe del canciller para poder analizar la postura del gobierno estadounidense; sin embargó consideró que Trump pronto rectificará la medida que pretende implantar.

“Yo creo que se va a analizar más esta postura en el gobierno de Estados Unidos. Creo que el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene que haber, porque estas medidas no convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses”, abundó.

