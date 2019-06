'Así nos dejaron el país', responde Nahle a críticas de Calderón

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, respondió a las críticas del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa sobre la refinería en Dos Bocas, Tabasco. “Así nos dejaron el país”, denunció la funcionaria federal.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el ex mandatario compartió las declaraciones de la secretaria de Energía durante su intervención en la tercera edición del foro "México Oil and Gas", celebrado en la capital, donde aseguró que la refinería quedará lista en tres años.

“¿Quién dijo que no se puede construir una refinería en tres años? Es un reto y necesitamos un programa de trabajo acelerado y lo vamos a hacer”, manifestó la funcionaria.

A lo anterior, Calderón Hinojosa sentenció: “¿Que quién dijo que no se puede construir una refinería en menos de 4 años? Las mismas empresas que dijo era las mejores del mundo y a las que invitó para no licitar. También lo dicen todos los expertos. A menos que hagan una mini refinería que no servirá para mayor cosa”.

En tanto, Nahle respondió al ex presidente: “Me imagino que usted habla porque no la pudo construir, pero no se preocupe nosotros si lo vamos a conseguir. Y tenemos prisa, el tiempo apremia. Así nos dejaron el país”.

¿Quedará lista en 2022?

El pasado 9 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desierta la licitación para la construcción de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, razón por la que instruyó a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Energía (Sener) encargarse del proyecto.

El compromiso del jefe del Ejecutivo fue que la nueva refinería quedará lista para ser entregada en mayo de 2022.

