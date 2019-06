Conceden suspensión definitiva a orden de captura a Emilio Lozoya

Este miércoles, un juez de Distrito especializado en Sistema Penal Acusatorio concedió la suspensión definitiva a Emilio Lozoya ante el amparo promovido por la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) contra su posible captura.

La juez de Octavo de Distrito con sede en el Reclusorio Sur, María Elena Cardona Ramos, concedió la suspensión definitiva que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) detenerlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual no es grave, por lo que no amerita prisión preventiva oficiosa.

También te puede interesar: Existe ficha roja para detener a Lozoya desde el fin de semana

Esto, hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido por el ex funcionario en la administración de Enrique Peña Nieto.

A finales del mes pasado, la FGR solicitó la orden de aprehensión al Juzgado de Distrito en contra de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, la cual fue otorgada y también se solicitó a Interpol México la Ficha Roja Internacional.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en caso de que Lozoya Austín sea acusado de delitos graves, la suspensión no surtiría efecto.

La suspensión no implica que se haya otorgado un amparo a su favor no interrumpe la persecución del delito.

El ex director de Pemex es investigado por la compra, en 2014, del complejo petroquímico Agro Nitrogenados de Altos Hornos de México (AHMSA), a pesar de que la planta no estaba funcionando, por la que se pagaron 475 millones de dólares, una suma que, según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, estaba inflada.

EN PUBLIMETRO TV: