Gira AMLO memorándum contra influyentismo; incluye a su familia

El presidente Andrés Manuel López Obrador giró un memorándum a todos los funcionarios del gobierno federal para evitar posibles actos de influyentismo durante su administración; su familia no quedó exenta.

“Les reitero: no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados”, reza el texto difundido por la vocería de Presidencia.

La instrucción de López Obrador incluye a su esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de su familia cercana o distante.

“Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de Nada”, declara en el documento.

En el memorándum, dirigido a secretarios del Gobierno Federal, directores de empresas u organismos paraestatales y servidores públicos, el jefe del Ejecutivo federal manifiesta claramente que, bajo ninguna circunstancia se permitirá durante su gestión la corrupción, el influyentismo, el amiguismo y nepotismo.

Detalla que “todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos”.

“Solo me resta decirles que, de no cumplirse esta recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”, puntualiza el mandatario.



“No tengo familia”

El pasado 3 de junio, López Obrador adelantó que firmaría un memorándum para dejar en claro el propósito de su gobierno: evitar la corrupción y, en esta línea, agregó: “No tengo hijos, no tengo esposa, no tengo amigos, no tengo familia, que cada quien responda por sus propios actos”.

Fue en rueda de prensa desde Palacio Nacional cuando declaró que estaba a punto de escribir el documento y si no aplicaba para sus familiares no aplicaba para nadie.

Lo anterior, tras denunciar que todavía había “vivales” que no entendían o estaban enfermos por la ambición del dinero. “Les entra por un oído y les sale por el otro, pero soy muy terco y no voy a dar ni un paso atrás”, dijo.

