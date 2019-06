Confirma AMLO informe presidencial en el Zócalo el 1 de julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo 1 de julio a las 17:00 horas, en el Zócalo de la Ciudad de México, va a dar un informe ante todos los mexicanos.

“Aprovecho para invitar a todos los ciudadanos al Zócalo, el 1 de julio al Zócalo a las cinco de la tarde”, extendió la invitación en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Aseguró que ésta es la Cuarta Transformación del país y que ya se dieron los cambios iniciales, pero vienen más. “Yo quiero que esté año queden las bases de la transformación por eso me estoy aplicando a fondo y ya el día 1 de julio vamos a informar a los ciudadanos”, dijo.

En cuanto a términos económicos dijo que todavía no quería dar a conocer datos porque va a esperar a informar hasta ese día.

“Le voy a contestar a los expertos, al conservadurismo, porque hay datos que se esconden, ya no hablemos del bienestar, datos económicos, que no aparecen en los periódicos, entonces no voy a adelantar nada ahora porque estoy esperando el día primero para dar a conocer de qué está muy bien la economía y lo voy a probar”, manifestó.

“Vamos bien”

Pese a que dijo que hasta el 1 de julio informará sobre la economía nacional del país, con datos oficiales, adelantó que “hay finanzas públicas sanas”.

“Si se necesitara, tenemos en casa, sin utilizar fondos con otros propósitos, del presupuesto actual tenemos disponibilidad de 100 mil millones de pesos, no hay déficit, es más lo que recaudamos que nuestros compromisos de gasto, no hemos aumentado impuestos, no ha habido gasolinazos, no ha habido solicitudes de deuda, entonces no tenemos problemas económicos”, abundó.

Lo anterior tras considerar que esta ha sido una semana buena, pues de haberse impuesto los aranceles del 5% a productos mexicanos que pretendía Estados Unidos, sería, en términos económicos, algo muy distinto.