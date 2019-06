Nos adelantamos a Canadá y EU: AMLO celebra ratificación del T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el Senado de la República, acto con el que se dio un paso adelante de los dos países socios comerciales.

Te puede interesar: Sugiere AMLO convocar a elección si pierde consulta de revocación

“Celebro mucho el que se haya ratificado este Tratado, con todo respeto nos adelantamos a Canadá y nos adelantamos a Estados Unidos y volvemos a reiterar nuestra determinación, nuestra convicción de mantener relaciones de amistad y de cooperación”, manifestó en un video publicado a través de sus redes sociales.

Desde la biblioteca de su casa, el mandatario dijo que la aprobación de legisladores tiene un “significado de unidad y que estamos de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y con Canadá”.

“Estamos apostando, decidiendo por el libre comercio, no tenemos ninguna duda, sabemos que hacia falta esta ratificación como también hacia falta un complemento, el que cambiara la política económica como esta sucediendo”, manifestó.

Giro en la economía

López Obrador recordó que el Tratado se firmó desde hace algún tiempo, pero “no se impulsaron las actividades productivas en México, no se fortaleció el mercado interno, no se crearon empleos en el país y lo más lamentable no se combatió la corrupción y la pobreza”.

Sin embargo, aseguró que ahora en una nueva circunstancia podemos tener estas buenas relaciones comerciales, porque significa “inversión extranjera en México, empleos y tener garantizado el comercio de las mercancías que producimos en Estados Unidos con el complemento de que haya bienestar en nuestro país”.

“Es el equilibrio, crecimiento con bienestar, progreso con justicia porque progreso sin justicia es retroceso”, sostuvo.

El mandatario concluyó diciendo que el propósito de su gobierno es “la integración no sólo de los gobiernos y de las integraciones económicas comerciales” sino se quiere “la integración de nuestros pueblos, de nuestra América”.

Indicó que los senadores ratificaron el T-MEC por mayoría: 114 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.