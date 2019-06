Sugiere AMLO convocar a elección si pierde consulta de revocación

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que podría haber una modificación constitucional para convocar a una elección presidencial en el año 2021, en caso de que llegará a perder la consulta -que él mismo propone- para la revocación de mandato.

“De acuerdo a la Constitución, si la renuncia del presidente se da antes de los dos años, se convoca a elecciones. Si no es así, el Congreso elige, pero puede haber una modificación constitucional”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Aunque reconoció que las elecciones son costosas en México, López Obrador consideró que “no hay que tenerles miedo”.

“Es costoso, porque lo hicieron costoso para imponer la antidemocracia, simularon como en otros casos con aparatos onerosos, por eso cuestan tanto las elecciones en México. Eso no pasa en otros países del mundo”, refirió.

Fecha de consulta indefinida

Este martes, líderes de las bancadas de oposición rechazaron la propuesta de López Obrador de llevar a cabo -el 21 de marzo de 2021- la consulta para revocación de mandato.

“Si no aceptan en marzo y no aceptan en junio, que serían las elecciones intermedias, se podría ver otra fecha, nada más que se haga el compromiso que no haya un gasto adicional”, sostuvo.

Indicó que “para llevar a cabo una consulta en cuanto a revocación del mandato es relativamente fácil, es nada más un domingo decir: ‘¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?’. Sí o no. Que continúe o que renuncie, y ahí le tachas”.

Asimismo, reiteró su intención de extender la iniciativa de consulta para gobernadores y otros funcionarios. “Lo mismo en cuanto a suprimir el fuero”, dijo.

