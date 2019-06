Trump felicita a AMLO por ratificación del T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por la ratificación en el Senado de la República del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Felicidades al presidente López Obrador. México votó a favor de ratificar la USMCA (por las siglas en inglés del mismo tratado) hoy por un enorme margen ¡Es hora de que el Congreso haga lo mismo aquí!", escribió en su cuenta de twitter.

Congratulations to President Lopez Obrador — Mexico voted to ratify the USMCA today by a huge margin. Time for Congress to do the same here!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2019