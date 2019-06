AMLO anuncia festival musical para el día de su informe en el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 1 de julio, día de su informe presidencial, habrá un festival en el Zócalo de la Ciudad de México que iniciará a partir de medio día.

“Va a empezar un festival musical desde el medio día. Va a haber música popular en el Zócalo de la Ciudad de México. No cayó el primero en sábado ni domingo, es un lunes, pero como va a ser por la tarde yo creo que sí se puede después de las labores asistir”, dijo a habitantes de San Martín Texmelucan, en Puebla al presidir un evento público de entregas de Programas de Bienestar.

Sin dar más detalles de quiénes participarán en el evento, el presidente invitó a todos los presentes, “a los que han estado participando desde hace mucho tiempo y los que están sumándose adhiriéndose a este movimiento” a acudir al Zócalo para que vean “cuando llegan mexicanos de todas las culturas y estados del país”.

El mandatario destacó que mucha gente ha participado en su movimiento desde hace muchos años para “lograr una transformación”.

“Es un cambio verdadero, no un simple cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, una transformación, no es más de los mismo, no es el quítate tú porque quiero yo y porque quiero sentirme orgulloso de que ya soy el presidente. Eso no sirve para nada eso es fantochería”, puntualizó.

Puebla, ejemplo en elecciones

Por otra parte, el presidente aclaró que no había asistido a Puebla debido a los comicios electorales y señaló:

“La Cuarta Transformación significa también que no haya injerencia del gobierno en las elecciones, que ya se deje en libertad a los ciudadanos nada de utilizar el dinero del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, nada de traficar con la pobreza de la gente, nada de repartir frijol con gorgojo a cambio de votos, no más fraudes electorales”, sostuvo.

Asimismo, felicitó al estado de Puebla porque no hubo un conflicto electoral y debido a ello señaló que es un ejemplo de lo que se debe hacer en los procesos de transición.

Además se comprometió regresar a Puebla para supervisar que se esté cumpliendo con los programas sociales, de los cuales reportó un avance. “No les voy a fallar”, aseguró.

