“Ya se me subió”, dice AMLO al recibir ‘Botón de Oro’ de YouTube

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió -por medio de un video publicado en sus redes sociales con la frase 'Ya se me subió'- el ‘Botón de Oro’ que le otorgó YouTube por alcanzar más de un millón de suscriptores en su canal.

“Yo quiero agradecer a YouTube por este reconocimiento, pero quiero dedicar este reconocimiento a las benditas redes sociales”, dijo el mandatario.

El jefe del Ejecutivo recordó que en su reciente videollamada con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, le platicó que cuando estaba en la oposición, había cerco informativo, pero con la llegada de las redes sociales todo cambió.

“Los medios convencionales estaban muy controlados por el régimen y no había información de lo que hacíamos. A veces llenábamos las plazas, protestábamos, y al día siguiente no salía absolutamente nada en los periódicos ni se decía nada en la radio y mucho menos en la televisión. Con las redes sociales es distinto”, apuntó.

¡Ya se me subió, me creo mucho! YouTube me dio el Botón de Oro por tener más de 1 millón de suscriptores. Ya en serio: se lo dedico a las benditas redes sociales.https://t.co/OtjjZ6hL89 pic.twitter.com/LDpE77bjoO

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 21, 2019