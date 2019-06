AMLO minimiza problema del sargazo en Quintana Roo

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el problema del sargazo en playas de Quintana Roo, pues consideró que no se trata de algo 'gravísimo'.

Durante la entrega de programas sociales del gobierno federal, el gobernador Carlos Joaquín González expresó que el principal reto de la entidad es el sargazo que le quita la belleza a las playas, provoca pérdidas económicas, desempleo y falta de desarrollo que derivan en el problema de la violencia.

“Les doy un dato, estamos recogiendo casi mil toneladas de sargazo en las playas públicas de Quintana Roo cada día, por eso agradezco su apoyo”, refirió minutos antes de la intervención de López Obrador.

Vamos a apoyar el problema del sargazo, yo no he hablado mucho de eso porque no considero que sea gravísimo como muchos dicen, no. Ya le di instrucciones al secretario de la Marina y se van a construir embarcaciones especiales para recoger el sargazo y terminar con ese problema”, dijo.

Quintana Roo atraviesa una emergencia por la llegada masiva de sargazo que opaca el azul turquesa de las diferentes playas.

Hasta mayo pasado, autoridades de turismo no habían reportado cancelaciones por el tema del sargazo; sin embargo el riesgo de que sean menos los turistas que decidan pasar las vacaciones en este destino durante el verano sigue latente.

La calificadora Moody's emitió un reporte a finales del mes pasado en el que señala que el sargazo presenta un riesgo inmediato y a largo plazo para el turismo mexicano, por lo que será necesario tomar acciones para atender el problema, aun después de 2019.

Señaló que una caída en las tasas de ocupación hotelera disminuirá los ingresos del impuesto al hospedaje del estado de Quintana Roo y los gastos para combatir el sargazo reducirán su ya débil liquidez.

El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Alfredo Arellano, refirió a Notimex que la llegada de la macroalga a las costas de la entidad, hasta ahora es aproximadamente 5% mayor a lo reportado el año pasado.

Incluso, en el municipio de Mahahual, cinco negocios cerraron debido a la ausencia de turismo debido al olor fétido y la acumulación de sargazo que ahuyenta a visitantes y turistas.

Lo anterior dejó a aproximadamente 380 personas sin ingresos debido a que negocios turísticos, como hoteles y restaurantes, decidieron recortar a su personal ante la falta de demanda.

TREN MAYA TENDRÁ INVERSIÓN DE 40 MMDP

López Obrador destacó que el proyecto del Tren Maya contará con una inversión de 40 mil millones de pesos para Quintana Roo, cuya construcción detonará la generación de empleos tanto para personas de la entidad como para quienes lleguen en busca de empleo.

