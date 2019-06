AMLO alcanza 66% de aprobación entre la ciudadanía

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llega a sus primeros seis meses y medio de mandato con 66% de aprobación entre los ciudadanos, reveló el Grupo de Economistas y Asociados (GEA) e Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA), a través de su más reciente estudio "México: La gobernabilidad en tiempos de la cuarta transformación. Escenarios Políticos".

En esta entrega únicamente 27% de los mil encuestados reprobó su actuación, mientras que 7% de los participantes no contestó el cuestionario aplicado en domicilios del territorio nacional entre la población mayor de edad y con credencial de elector vigente.

No te pierdas: Guardia Nacional debe ser sólo de acompañamiento: Miguel Ángel Mancera

Los participantes fueron cuestionados sobre la sensación que le provoca que López Obrador sea el presidente y 53% dijo felicidad; 23%, enojo y 24% dijo no saber; en tanto que a la idea de que represente una nueva etapa 58% apoyaron esta idea; 31% dijo que representaba un gobierno más y sólo 11% contestó que no sabía.

Sobre si el político tabasqueño cambiará cosas en el país 55% aseguró que será para bien; 18% para mal; 16% no cambiará y 11% no contesto. Mientras que sobre el tiempo que le tomará al mandatario federal para concretar cambios sólo 7% dijo unos meses; 22% un año; 35% dos años; 27% más tiempo y 10 % dijo no saber.

Conflicto con EU

En el marco de la nueva vigilancia migratoria que está desarrollando el país en la frontera derivado del acuerdo con Estados Unidos, la mayoría de los participantes dijeron estar en desacuerdo que en su localidad vivan migrantes centroamericanos (58%), mientras que 27% dijeron estar de acuerdo y 15% no supo que contestar.

Para conocer si esta población de quita oportunidades de trabajo a los mexicanos 50% consideró que quitan trabajo; 23% que contribuyen con la economía y 27% no supo que contestar.

Sobre si están a favor o no de los permisos que entregará el país y los servicios como educación y salud a los centroamericanos 52% se manifestó en desacuerdo; 28% de acuerdo y 20% no supo que contestar.

Cuestionados sobre si se debe impedir el ingreso a los migrantes 44% se dijo de acuerdo en adoptar esta medida; 26% dijo no saber y 30% dijo estar en desacuerdo.

Lo más visto en PublimetroTV: