Promete López Obrador revisar casos de despidos en el IMER

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que va a revisar los casos de despidos en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), esto, al ser cuestionado sobre la restricción presupuestal que denunció la directora del medio público.

“En el caso del IMER se va a arreglar, vamos a buscar la manera. No lo sabía, me estoy enterando ahora, pero lo voy a revisar”, manifestó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Afirmó que van a ajustarse los medios públicos para que también haya austeridad, pero si son trabajadores que cumplen una función se les va a respetar.

“Donde halla abusos y se hayan cometido injusticias se va a reparar el daño, pero teníamos que tomar una decisión”, argumentó.

‘Ajuste es arriba’

López Obrador aclaró que la instrucción es que todo el ajuste sea ‘arriba’, para los altos funcionarios, “porque se abusó, había una burocracia dorada en el gobierno”.

“El gobierno estaba ensimismado, todo el presupuesto se quedaba en pagar sueldos elevados a los altos funcionarios públicos y también el gobierno en la época neoliberal se dedicó a crear aparatos burocráticos de todo”, abundó.

Por lo anterior, dijo que en su administración tenía que tomar una decisión, misma que ahora es cuestionada por muchos. “Dicen, no le importa la cultura, la ciencia, el deporte, las matemáticas, pues todo me importa, pero también me importa el que no haya corrupción, me importa que el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le llegue a la gente que más lo necesita”, sostuvo.

Asimismo, agregó que la austeridad es un asunto de principios no una cuestión administrativa y ejemplificó lo que el gobierno anterior destinaba en publicidad: “Se destinaban formalmente 10 mil millones de pesos de publicidad y se redujo a cuatro mil, es decir, hay un ahorro de seis mil millones de pesos”.

Más de 200 se irían del IMER

Este martes, Aleida Calleja, directora general del IMER, informó acerca del recorte a un 35% del personal del medio debido a una restricción presupuestal.

Confirmó que a partir del lunes 240 trabajadores de quedarían sin empleo ya que no se cuenta con recursos suficientes para solventar los contratos laborales.