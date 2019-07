Duarte revela pactó su captura con Cisen, Segob y PGR

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, reveló que su entrega a las autoridades fue parte de un pacto con mandos del gobierno de Enrique Peña Nieto a cambio de que no molestaran a su familia.

En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, aseguró que el acuerdo fue con autoridades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Además, dijo a Reforma que el ex encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, lo extorsionó para que dejaran en paz a su familia, y recibió dinero de Enrique Peña Nieto porque tenía “cargos de conciencia”.

En entrevista telefónica desde el Reclusorio Norte, Duarte detalló que la extorsión de Elías Beltrán también incluía la reclasificación del delito de delincuencia organizada, que implicaba recibir una pena más baja.

"Fue una extorsión hacia mi persona donde me amenazaron con la integridad y con la vida misma de mi familia, no tuve de otra más que hacer eso. Esto no es un cohecho, esto es una extorsión, me extorsionaron: fui extorsionado y tuve que pagar para que dejaran a mi familia en paz y para que aceptara todas las pruebas que me fabricaron en mi contra”, señaló Duarte.

De este pago también se vio beneficiado el extitular de la Subprocuraduría de Delitos Federales, Felipe Muñoz Vázquez.

Además, el ex gobernador veracruzano, aseguró que recibió dinero del ex presidente Enrique Peña Nieto para ayudarlo porque -aseguró- tenía “cargos de conciencia” por la persecución que padecía.

Los recursos fueron entregados a su hermano Cecil Duarte y fueron los mismos que utilizó para hacer el pago de la extorsión.

"Yo después le escribí una carta al Presidente y le dije 'Presidente, con todo respeto, es algo verdaderamente bizarro, es algo fuera de la realidad lo que estoy viviendo, usted me apoya con algo y eso es lo que estoy pagándole, lo que me están pidiendo sus propios subalternos"", reveló Duarte al diario.

Elías Beltrán aseguró a Reforma que nunca recibió pago alguno por algún proceso judicial, ni por el de Javier Duarte, ni por algún otro.

