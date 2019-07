El 60% de policías federales pasan exámenes a la GN: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sólo el 60% de los elementos de la Policía Federal que quieren integrarse a la Guardia Nacional cumplen con los exámenes de ingreso. En el caso del Ejército y la Marina el porcentaje es mayor.

“Están entrando el 60% de los que pasan el examen para la Guardia, lo cierto es que son los que menos están ingresando de las otras corporaciones, del Ejército el porcentaje de ingreso a la Guardia es mayor, de los marinos es mayor, es como del 90% y en el caso de la Policía Federal como el 60% en general”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Detalló que dicho porcentaje de los federales revela que la corporación se descuidó por mucho tiempo en cuanto a disciplina, profesionalismo y hasta en el peso de los oficiales por no llevar una buena alimentación ni hacer el ejercicio adecuado.

“Se está cuidando que sean los mejores y no sólo que sean personas íntegras sino también que estén en buenas condiciones físicas para el trabajo que van a llevar a cabo, pero no significa que no puedan ayudar los que no pasen el examen en otras actividades”, puntualizó.

Examen aplica para todos

López Obrador aclaró que el examen para entrar a la Guardia Nacional aplica para todos los que deseen integrarse, ya sean del Ejército, de la Marina o de la Policía Federal.

Señaló que hay quienes no pasan la evaluación porque no están en condiciones o tienen enfermedades como hipertensión o diabetes, pero eso no quiere decir que se les vaya a despedir ni que sea un asunto discriminatorio.

“Yo estoy enfermo, soy hipertenso, pero estoy en esta actividad y me cuido, pero para la Guardia a lo mejor no funcionaría por la edad, pero es otro tipo de actividad no es lo mismo, pero no se les está haciendo a un lado”, afirmó.

Hay arrepentidos

Por otra parte, el mandatario dijo que hay federales que participaron en las manifestaciones por desinformación y ahora “muchos están avergonzados, arrepentidos”.

Además, indicó que no todos los elementos de la Policía Federal participaron en las protestas.