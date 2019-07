'Zafo', dice López Obrador sobre ampliación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador replicó a las declaraciones de dirigentes de partidos de oposición que señalan que la ampliación de mandato en Baja California es el camino a la reelección presidencial.

“Que no exageren, no somos iguales, zafo”, manifestó en rueda de prensa desde Nayarit, donde en esta ocasión se llevó a cabo la reunión matutina de seguridad.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario dijo que las autoridades competentes van a resolverlo, puesto que ante el Tribunal Electoral ya hay denuncias presentadas.

Además, destacó que la ventaja de ahora es que ‘ya no hay influyentismo, el presidente no se mete en esos asuntos como era antes y la línea es que no hay línea’.

“¿Antes cómo era? ¿Es que voy a estar recordándoles? ¿Cómo era? Si se llevaba a cabo algo como lo de Baja California era porque lo autorizaba el presidente. Así era. ¿Cómo daban los registros para los partidos? ¿Cómo quitaban y ponían candidatos?

Porque lo decidía el presidente”, sostuvo.

‘Se me caería la cara de vergüenza’

En esta línea, López Obrador aseguró que no había sido consultado sobre este tema y no tendría por qué interferir ya que no tiene injerencia en estos asuntos.

“Imagínense si a mí me hubiesen consultado, como era antes, y hubiese yo autorizado, como era antes, que, en efecto, se pusiera de acuerdo y aprobaran esa reforma. ¿Cómo estaría yo hoy? Se me caería la cara de vergüenza, sin autoridad”, abundó.

En caso de que le hubieran pedido su opinión sobre la ampliación de la gubernatura de Jaime Bonilla, el presidente dijo que él hubiera dicho que ‘no’.

“Yo puedo aquí decirles que no me meto en esos asuntos, nada chueco. Se acabó el Estado de chueco, ahora es Estado de derecho, no de chueco”, esclareció.

