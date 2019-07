Revelan video previo a la detención de Javier Duarte

Momentos antes de su detención en Guatemala, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, grabó un video en el que describe cómo fue su negociación con el gobierno de Enrique Peña Nieto para entregarse a cambio de que dejaran de hostigar a su familia.

El video fue difundido por el periodista Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias la noche de este lunes.

También te puede interesar: Duarte revela que pactó su captura con Cisen, Segob y PGR

“Hoy es sábado 15 de abril de 2017 -dice Duarte- estoy hablando desde la laguna de Atltlán en Guatemala. Quiero informar que en unos instantes más, de acuerdo al convenio establecido con el gobierno federal, seré detenido. Me entrego. Precisamente para poderme defender y poder cumplir con los acuerdos establecidos en el sentido de que puedan dejar de estar hostigando a mi familia, mis seres queridos y que paren ya esta persecución mediática, política y judicial en mi contra, de mis familiares y de mi entorno".

“Seré un preso político del sistema”, afirma y reitera: “no me detuvieron, me estoy entregando y evidentemente lo darían a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero como verían estoy totalmente libre”, narra el ex priista en el audiovisual de poco más de dos minutos.

Hace unas semanas, Javier Duarte reveló en entrevistas con medios nacionales que había negociado su entrega con el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Además, acusó al ex encargado de la PGR, Arturo Elías Beltrán, de extorsionarlo para que dejaran en paz a su familia y que recibió dinero del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Duarte de Ochoa fue detenido el sábado 15 de abril de 2017 por la entonces PGR tras estar prófugo de la justicia medio año. Está acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

#ENVIVO "Dirán que me están sorprendiendo, pero me entregué", este es el video que Javier Duarte grabó momentos antes de ser “detenido” en Guatemala. Explica a detalle cómo fue la negociación de su entrega con el gobierno de @EPN y a cambio de qué https://t.co/CrxhHHlBzH — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 16, 2019

EN PUBLIMETRO TV: