Acusa Víctor Villalobos episodios de violencia en entrega de fertilizante

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, denunció episodios de violencia derivados de los procesos de entrega de fertilizante en el estado de Guerrero.

“El programa no ha estado exento de vandalismo, con problemas en transporte, cierre de carreteras y actos de secuestro y violencia por pequeños grupos que se han sentido afectados por esta forma nueva de entregar fertilizante”, manifestó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

No obstante, el funcionario indicó que la situación ha bajado en términos de presión por lo que anticipó que van a ir disminuyendo los episodios de violencia.

Informó que hasta ahora no hay detenidos y los agricultores reales -los beneficiarios que han comprobado su legitima propiedad- ya están en actividades propias de producción.

Seguiremos, pese a amenazas: AMLO

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que seguirá el programa de entrega de fertilizantes de forma directa, pese a las amenazas ‘más atrevidas’.

“Ya no hay moche, piquete de ojo […] ahorren tiempo eso ya no se acepta, no es de que tomamos una carretera llegamos a un acuerdo y me das tantas toneladas de fertilizante”, aseguró.

Agregó que no se van a cometer injusticias y todos los agricultores que tengan la razón (en cuanto a demandas por la entrega de fertilizante) serán atendidos, pero “todo el que quiera sacar raja, provecho, robar, no tiene cabida porque se terminó la corrupción”.

“Que se vaya entendiendo y pueden ser las amenazas mas atrevidas si no hay razón si no hay justicia no se atiende”, abundó.

Resultados de programa piloto

Ya que López Obrador se comprometió a dar resultados del programa el 15 de julio, Villalobos Arámbula informó al respecto que:

Se amplio el beneficio a 233 mil 235 productores, con el fin de integrar a pequeños productores indigenas en zonas prioritarias, así como a mas productores de granos básicos.

Un 98.5% de los productores obtuvo ya su vale (de canje por el producto) y un 75% ya ha acudido a recoger su fertilizante a los Centros de Distribución, pese a situaciones adversas.

Los productores con vale podrán acudir a los Centros de Distribución a recoger su fertilizante hasta el 6 de agosto

Se garantiza la entrega de fertilizante a los productores restantes.

El funcionario subrayó la coordinación entre Agricultura y el Gobierno de Guerrero para avanzar en la operación del Programa con el apoyo de presidentes municipales y comisariatos ejidales y comunales.