Revela AMLO que un ex presidente debe impuestos; omite nombre

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que un ex presidente de México debe impuestos el Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo se reservó a difundir el nombre.

“Tengo una información de que alguno de los ex presidentes debe impuestos, pero es un asunto que tiene que ver el SAT”, manifestó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

A pregunta expresa sobre a qué ex presidente se refería, el mandatario se reservó a decir:

“Ahí en el SAT a ver si es posible darlo a conocer por la cuestión de las leyes del secreto bancario. Pero independientemente de si se da a conocer o no se da a conocer, lo que sí les puedo decir es que se está procediendo legalmente en contra de todos los evasores fiscales, sean quien sean, contra todos”.

En esta línea, López Obrador agregó: “Ya no vale la palanca, la recomendación, el influyentismo, las agarraderas; ahora es el que todos nos portemos bien y todos a cumplir la ley, Estado de derecho, auténtico Estado de derecho, no Estado de chueco. Ya se terminan los privilegios, no hay privilegios para nadie”.

Animismo, dijo que el objetivo de su gobierno es que “haya igualdad, que no haya estos tratos diferenciados”, porque “no somos mexicanos de primera, de segunda, de tercera y todos tenemos los mismos derechos”.

‘Yo estoy al corriente’

Por otra parte, el presidente aseguró que él está al corriente en cuanto al pago de impuestos.

“Ya ven cómo eran tan exigentes en decir: ‘¿Y de qué vive el opositor AMLO?, ¿y sí paga impuestos?’. He estado al corriente, siempre manifestando mis impuestos, que por cierto no es poco el descuento, sobre todo en lo que tiene que ver con los libros, que era de mis principales ingresos durante mucho tiempo”, puntualizó.

Reiteró que “una de las vertientes de la corrupción en México tenía que ver mucho con la condonación de los impuestos”.

“Se habla hasta de arreglos arriba, cupulares, se creaban sistemas especiales para reducir o no pagar impuestos, era parte de los acuerdos de la cúpula del poder”, abundó.

