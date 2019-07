No se planea la desaparición de Coneval: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que no se tienen planes legislativos para desaparecer o modificar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

"Hasta ahora no, no tenemos ninguna iniciativa ni ningún propósito, ni tenemos hasta ahora ningún envío o documento oficial que plantee la desaparición de Coneval, creo que debe de sostenerse, mantenerse. Los hombres somos transitorios, pero estas instituciones deben de preservarse", aseguró.

En breve entrevista, el también coordinador de Morena en la Cámara alta detalló que buscarán descongelar la Ley reglamentaria para que se concrete la autonomía del Coneval, luego de que fuera aprobada en 2014 por el Congreso de la Unión.

Lo anterior, debido a que se encuentran realizando una revisión integral de todos los casos que quedaron en "la congeladora" por parte de las anteriores legislaturas para darles una salida legislativa.

"En el pasado nos dejaron en el archivo, casi 80 dictámenes aprobados que estamos revisando, ojalá y esté entre ellos, si está, lo vamos a revivir para discutirlo. Hoy, por ejemplo, voy a presentar el tema, de esto que es un escándalo, de los créditos gota a gota, que es, de verdad, muy delicado lo que está pasando, en donde hay ya involucrada delincuencia organizada, amenazas, violencia y que no podemos cerrar los ojos frente a un hecho indubitable de extorsión, de una verdadera usura", consideró.

Sin persecusiones

Monreal Ávila detalló que la aclaró que con la llegada de un nuevo Gobierno, nadie puede mantenerse en la impunidad, lo que incluye al líder petrolero Romero Deschamps.

" Bueno, yo siempre creo en los principios de la presunción de inocencia y el debido proceso. Lo que debemos atender es que se lleve a cabo la aplicación de estos principios que, de manera invariable se deben observar. No me alegra de ninguna manera el que mexicanos o mexicanas estén sometidos a la justicia y a la persecución de los delitos que presuntamente cometieron. Pero, yo estoy convencido que la impunidad se iba a terminar, no me queda ninguna duda", dijo.

Además, compartió que la Fiscalía General goza de autonomía y la Unidad de Inteligencia Financiera tiene todo nuestro respaldo como Poder Legislativo, como grupo mayoritario.

